Théâtre Le faiseur de bulles salle Raugraff Nancy
samedi 9 janvier 2027 · salle Raugraff · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Théâtre Le faiseur de bulles
salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
10.99
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-01-09 16:00:00
fin : 2027-01-09 16:45:00
Date(s) :
2027-01-09
Mehdi a trouvé une machine à bulle, une machine à rêve !
Mehdi est un personnage rêveur. Un jour, il trouve une machine à bulles. Chaque bulle renferme un rêve précis.
De voyage en voyage, va-t-il trouver son rêve idéal ?
Spectacle pour les enfants âgés de 4 à 10 ans.
Artiste Youssef le Daron
Réservation en ligne.Enfants
10.99 .
salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 29 60 54
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English :
Mehdi found a bubble machine—a dream machine!
Mehdi is a dreamer. One day, he finds a bubble machine. Each bubble contains a specific dream.
As he travels from place to place, will he find his ideal dream?
A show for children ages 4 to 10.
Performer: Youssef le Daron
Online reservations.
L’événement Théâtre Le faiseur de bulles Nancy a été mis à jour le 2026-07-01 par DESTINATION NANCY
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