Théâtre Le faiseur de bulles salle Raugraff Nancy

Informations pratiques

Nancy

Théâtre Le faiseur de bulles

salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10.99

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-09 16:00:00

fin : 2027-01-09 16:45:00

Date(s) :

2027-01-09

Mehdi a trouvé une machine à bulle, une machine à rêve !

Mehdi est un personnage rêveur. Un jour, il trouve une machine à bulles. Chaque bulle renferme un rêve précis.

De voyage en voyage, va-t-il trouver son rêve idéal ?

Spectacle pour les enfants âgés de 4 à 10 ans.

Artiste Youssef le Daron

Réservation en ligne.Enfants

10.99 .

salle Raugraff 13 bis rue des ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 29 60 54

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English :

Mehdi found a bubble machine—a dream machine!

Mehdi is a dreamer. One day, he finds a bubble machine. Each bubble contains a specific dream.

As he travels from place to place, will he find his ideal dream?

A show for children ages 4 to 10.

Performer: Youssef le Daron

Online reservations.

L’événement Théâtre Le faiseur de bulles Nancy a été mis à jour le 2026-07-01 par DESTINATION NANCY