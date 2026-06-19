Théâtre Le Goûter du S Théâtre La Voyageuse Nancy jeudi 5 novembre 2026.

Nancy

Théâtre Le Goûter du S

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-11-05 19:00:00

fin : 2026-11-05 20:00:00

Date(s) :

2026-11-05

Compagnie Sayn

Théâtre / Plaisir / Fruits

Elle s’appelle Cerise. Cerise, ça sonne comme un truc délicieux et printanier. Mais elle n’est pas que délicieuse et printanière. Elle nous invite au Goûter du S pour célébrer le S, sous toutes ses formes plaisantes et désirables.

Le S, c’est pour sexe , mais Cerise choisit de dire S parce qu’elle a remarqué que le mot sexe fait peur il traîne, derrière lui, trop de casseroles puantes…

À travers une analogie espiègle avec les natures mortes, Cerise (Laurence Duchesne) manipule des fruits comme elle questionne sa sexualité et la nôtre. Elle en épluche, décortique et (re-)mixe nos représentations collectives, aussi figées qu’au musée nos scripts sexuels . Elle préfère résolument le carnaval au muséal. Et nous encourage à expérimenter plutôt qu’à reproduire.

À partir de 15 ans.

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.

Tarif réduit pour les personnes minima sociaux, chômage, étudiant.e.s, moins de 18 ans.Tout public

13 .

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20

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English :

Sayn Company

Theater / Fun / Fruit

Her name is Cerise. Cerise—it sounds like something delicious and spring-like. But she’s not just delicious and spring-like. She invites us to the “Taste of S” to celebrate S in all its pleasurable and desirable forms.

“S” stands for “sex,” but Cerise chooses to say “S” because she’s noticed that the word “sex” is scary: it drags too many stinking skeletons in the closet behind it…

Through a playful analogy with still lifes, Cerise (Laurence Duchesne) manipulates fruit as she questions her own sexuality and ours. She peels, dissects, and (re)mixes our collective representations—as static as those in a museum—of our “sexual scripts.” She resolutely prefers carnival to the museum. And she encourages us to experiment rather than reproduce.

Ages 15 and up.

Venue not wheelchair accessible.

Reduced rates for those on minimum social benefits, the unemployed, students, and those under 18.

L’événement Théâtre Le Goûter du S Nancy a été mis à jour le 2026-06-19 par DESTINATION NANCY