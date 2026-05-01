Théâtre Le malheur des Uns… le bonheur des Autres Square Jean Jaurès Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Théâtre Le malheur des Uns… le bonheur des Autres

Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

La compagnie Les oiseaux de passage vous invite à partager un week-end théâtre, au Centre Culturel Pablo Picasso, du 15 au 17 mai.

Découvrez leur nouvelle pièce au centre culturel, avec trois représentations Le malheur des Uns… le bonheur des Autres , une collection de 5 pièces courtes issues de l’œuvre de Jean-Claude GRUMBERG intitulée Les Courtes

Jean-Claude GRUMBERG est considéré comme l’auteur tragique le plus drôle de sa génération. Ces 5 saynètes parlent avec cynisme et audace des années 90 des années zéro de la téléréalité, de l’abêtissement par la consommation et de la façon parfois déconcertante dont les humains habitent l’Histoire.

C’est drôle, étonnant, osé et parfois onirique !

Renseignements et réservations au 06 76 25 08 02 ou au 06 24 34 75 99Tout public

8 .

Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 76 25 08 02

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English :

The Les oiseaux de passage company invites you to share a weekend of theater, at the Centre Culturel Pablo Picasso, from May 15 to 17.

Discover their new play at the cultural center, with three performances: Le malheur des Uns… le bonheur des Autres , a collection of 5 short plays from Jean-Claude GRUMBERG’s work entitled Les Courtes

Jean-Claude GRUMBERG is considered the funniest tragic author of his generation. These 5 playlets speak with cynicism and audacity of the 90s: the zero years of reality TV, the dumbing-down of consumerism and the sometimes disconcerting way in which humans inhabit history.

It’s funny, surprising, daring and sometimes dreamlike!

Information and reservations: 06 76 25 08 02 or 06 24 34 75 99

L’événement Théâtre Le malheur des Uns… le bonheur des Autres Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-05-12 par OT PONT A MOUSSON