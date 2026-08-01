Théâtre Le Manuscrit des Chiens Chédigny
samedi 29 août 2026 · Chédigny
Informations pratiques
Chédigny
Théâtre Le Manuscrit des Chiens
Place de la Mairie Chédigny Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-29 18:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Embarquement pour les fjords norvégiens aux côtés d’Haktor, un petit chien de bateau qui ne supporte pas l’idée que son maître achète un deuxième chien. Avec humour et poésie, la pièce explore la puissance de l’attachement, à hauteur de chien… ou d’enfant.
Spectacle familial dès 6 ans.
Le comité des fêtes accueille la traditionnelle Tournée vélo de la Coriace Compagnie !
Embarquement pour les fjords norvégiens aux côtés d’Haktor, un petit chien de bateau qui ne supporte pas l’idée que son maître achète un deuxième chien, une chienne par-dessus le marché ! Avec humour et poésie, la pièce explore la puissance de l’attachement, à hauteur de chien… ou d’enfant.
Spectacle familial dès 6 ans. .
Place de la Mairie Chédigny 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 83 13 75 91 comitedesfetesdechedigny@gmail.com
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English :
Set sail for the Norwegian fjords alongside Haktor, a little ship’s dog who can’t stand the idea of his owner getting a second dog. With humor and poetry, the play explores the power of attachment—from a dog’s perspective… or a child’s.
A family show for ages 6 and up.
L’événement Théâtre Le Manuscrit des Chiens Chédigny a été mis à jour le 2026-07-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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