Théâtre Le Père Noël est une Ordure Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson
vendredi 11 décembre 2026 · Espace Saint Laurent · Pont-à-Mousson
Informations pratiques
Pont-à-Mousson
Théâtre Le Père Noël est une Ordure
Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
SAISON EN PARALLÈLE Le Père Noël est une Ordure
Mise en scène par Dragana SMILJANIC
La veille de Noël, quelques bénévoles de Détresse Amitié s’acharnent à tendre la main et briser le mur du silence. Leurs efforts prennent tout leur sens les détresses affluent et les destins se croisent dans une nuit à la fois chaotique et profondément humaine.
Pierre tente un plan de séduction… mais la présence envahissante de Zézette et Félix pourrait tout compromettre. Thérèse lutte pour avouer son amour, tandis que la sulfureuse Katia et le gentil Preskovic, avec ses fameux chocolats, viennent pimenter la soirée.
Placement libreTout public
25 .
Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est culture.animation@villepam.fr
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English :
PARALLEL SEASON? Father No%EBl Is a Piece of Trash
Directed by Dragana SMILJANIC
On Christmas Eve, a few volunteers from Détresse Amitié work tirelessly to reach out and break the wall of silence. Their efforts prove worthwhile: people in distress pour in, and their fates intertwine on a night that is both chaotic and deeply human.
Pierre tries a seduction tactic… but the overbearing presence of Zézette and Félix could ruin everything. Thérèse struggles to confess her love, while the sultry Katia and the kind Preskovic, with his famous chocolates, spice up the evening.
Unreserved seating
L’événement Théâtre Le Père Noël est une Ordure Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-11 par OT PONT A MOUSSON
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