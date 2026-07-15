Théâtre Le Père Noël est une Ordure Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Théâtre Le Père Noël est une Ordure

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

SAISON EN PARALLÈLE Le Père Noël est une Ordure

Mise en scène par Dragana SMILJANIC

La veille de Noël, quelques bénévoles de Détresse Amitié s’acharnent à tendre la main et briser le mur du silence. Leurs efforts prennent tout leur sens les détresses affluent et les destins se croisent dans une nuit à la fois chaotique et profondément humaine.

Pierre tente un plan de séduction… mais la présence envahissante de Zézette et Félix pourrait tout compromettre. Thérèse lutte pour avouer son amour, tandis que la sulfureuse Katia et le gentil Preskovic, avec ses fameux chocolats, viennent pimenter la soirée.

Placement libreTout public

25 .

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est culture.animation@villepam.fr

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English :

PARALLEL SEASON? Father No%EBl Is a Piece of Trash

Directed by Dragana SMILJANIC

On Christmas Eve, a few volunteers from Détresse Amitié work tirelessly to reach out and break the wall of silence. Their efforts prove worthwhile: people in distress pour in, and their fates intertwine on a night that is both chaotic and deeply human.

Pierre tries a seduction tactic… but the overbearing presence of Zézette and Félix could ruin everything. Thérèse struggles to confess her love, while the sultry Katia and the kind Preskovic, with his famous chocolates, spice up the evening.

Unreserved seating

L’événement Théâtre Le Père Noël est une Ordure Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-11 par OT PONT A MOUSSON