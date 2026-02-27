Théâtre Le poisson belge TARBES Tarbes

Théâtre Le poisson belge

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-07

Création proposée par la Compagnie du Baluchon (65)- dès 14 ans

Grande Monsieur, un vieux garçon solitaire, voit sa vie bien ordonnée bouleversée par l’intrusion de Petit Fille. Sommé de prendre en charge la jeune orpheline, il l’aide à faire le deuil de ses parents, selon un rituel venu du Japon, tandis qu’elle le pousse à révéler et à accepter sa vraie nature en dépassant les traumatismes du passé, en achevant un deuil en suspens et en reprenant ce qui lui a été retiré.

Ce texte de Léonore Confino est un jeu de piste, incitant à rassembler les pièces qui révèlent progressivement l’identité de ces personnages jusqu’au puzzle complet à l’image du résultat de l’équation mathématique qu’ils peinent à résoudre ensemble au début de la pièce, ils sont une seule et même personne.

Distribution

D’après le texte de Léonore Confino

Mise en scène Patrick Lode et Anaïs Fauth

Avec Anaïs Fauth et Patrick Lode

LES COULISSES Samedi 7 mars à partir de 14h

LES REPRÉSENTATIONS

– Mardi 10 mars à 20h30 (avant-première)

– Mercredi 11 mars à 19h

– Jeudi 12 mars à 20h30

– Vendredi 13 mars à 20h30

– Samedi 14 mars à 20h30

– Dimanche 15 mars à 16h

.

TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Created by Compagnie du Baluchon (65)- from 14 years old

Grande Monsieur, a solitary old man, sees his well-ordered life turned upside down by the intrusion of Petit Fille. Summoned to take charge of the young orphan, he helps her to mourn her parents, following a ritual from Japan, while she urges him to reveal and accept his true nature by overcoming past traumas, completing an unfinished mourning process and reclaiming what has been taken away from him.

Léonore Confino?s text is like a treasure hunt, urging us to put together the pieces that gradually reveal the identity of these characters until the puzzle is complete: like the result of the mathematical equation they struggle to solve together at the beginning of the play, they are one and the same person.

Cast

Based on the text by Léonore Confino

Directed by: Patrick Lode and Anaïs Fauth

Starring Anaïs Fauth and Patrick Lode

BYOB: Saturday, March 7 from 2pm

PERFORMANCES

– Tuesday, March 10 at 8:30pm (preview)

– Wednesday, March 11 at 7pm

– Thursday, March 12 at 8:30pm

– Friday, March 13 at 8:30pm

– Saturday, March 14 at 8:30pm

– Sunday, March 15 at 4pm

