Théâtre : “Le Tour du Monde en 80 Jours”, Pélousse Paradise, Alès

Théâtre : “Le Tour du Monde en 80 Jours” 27 – 30 avril Pélousse Paradise Gard

12 €, 10 € – de 12 ans

Début : 2026-04-27T15:00:00+02:00 – 2026-04-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T15:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:30:00+02:00

Venez vivre la course autour du monde d’un gentleman anglais : Phileas Fogg, qui parie 25 000 livres avec ses collègues du Reform-Club qu’il peut accomplir un tour du monde en 80 jours. Accompagné de son fidèle serviteur français Jean Passe-Partout, il embarque dans un périple spectaculaire par train, bateau et éléphant, semé d’embûches : tempêtes, attaques, jungle, retards…

Mais l’inspecteur Fix, persuadé que Fogg est le voleur de la Banque d’Angleterre, les poursuit jusqu’au bout du globe !

Une comédie d’aventure familiale, visuelle, rythmée et interactive

Des effets 4D originaux pour un dépaysement garanti

Spectacle dès 3 ans, pour petits et grands

Une création 100 % Pélousse Paradise

Pélousse Paradise 3 rue Josué Louche, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 55 68 22 – 06 03 01 44 54 https://www.pelousseparadise.org

