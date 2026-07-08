Théâtre Le Ventre de Paris Anne Barbot Théâtre de la Manufacture Nancy
mercredi 30 septembre 2026 · Théâtre de la Manufacture · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Théâtre Le Ventre de Paris Anne Barbot
Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
24
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Jeudi 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-10-09 22:40:00
Date(s) :
2026-09-30 2026-10-01 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09
Lisa et son mari Quenu mènent une existence paisible avec leur fille Pauline au cœur d’une charcuterie florissante dans le quartier des Halles. Mais quand le frère de Quenu fait son retour après huit ans au bagne, tout bascule. Ses idées révolutionnaires viennent perturber l’équilibre de la famille.
Après avoir fait résonner sur scène d’autres romans comme L’Assommoir ou La Terre, présenté au théâtre en octobre 2025, Anne Barbot poursuit son exploration des mondes décrits par Zola. Dans une scénographie entre ordre et chaos, Le Ventre de Paris interroge les ambivalences humaines, les espoirs contrariés.
Il met en lumière la difficulté à faire bouger les lignes dans une société étouffée par la peur, au 19e siècle comme au 21e.
Dès 15 ans.
Billetterie en ligne.Tout public
24 .
Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr
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English :
Lisa and her husband Quenu lead a peaceful life with their daughter Pauline at the heart of a thriving deli in the Les Halles neighborhood. But when Quenu’s brother returns after eight years in prison, everything changes. His revolutionary ideas disrupt the family’s balance.
After bringing other novels such as *L’Assommoir* and *La Terre* to the stage—the latter presented in October 2025— Anne Barbot continues her exploration of the worlds described by Zola. Set against a backdrop that straddles order and chaos, *Le Ventre de Paris* examines human ambivalence and thwarted hopes.
It highlights the difficulty of breaking new ground in a society stifled by fear, in the 19th century as well as in the 21st.
Ages 15 and up.
Online ticketing.
L’événement Théâtre Le Ventre de Paris Anne Barbot Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY
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