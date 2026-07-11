AGENDA · Valence
Théâtre L’Eloge de la Pifométrie Théâtre de la ville Valence
samedi 3 octobre 2026 · Théâtre de la ville · Valence
Informations pratiques
Valence
Théâtre L’Eloge de la Pifométrie
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Luc Chareyron: l’expérience comique
.
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Luc Chareyron: The Comedy Experience
L’événement Théâtre L’Eloge de la Pifométrie Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Fête nationale Champ de mars Valence 15 juillet 2026
- Atelier enfants Geste de l’artiste Musée de Valence Valence 15 juillet 2026
- Soirées La tournée ludique Les Estivales MPT de la Chamberlière Valence 15 juillet 2026
- Spectacle Ça roule ma boule Les Estivales Parc Jouvet Valence 15 juillet 2026
- Visite guidée Créatures et légendes Maison des têtes Valence 15 juillet 2026