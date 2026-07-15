Théâtre Les débhordeurs laboratoire de recherche Théâtre de la Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Théâtre Les débhordeurs laboratoire de recherche

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-12-04 19:00:00

fin : 2026-12-04 20:00:00

Date(s) :

2026-12-04 2027-06-04

Les Débhordeurs ou la naissance d’un chœur de clowns

Devenez témoins d’un processus de recherche clownesque hors-norme en suivant LA DÉBHORDE de la cie BROUNÏAK.

Ce projet, démarré en 25-26, s’inscrit dans un laboratoire de trois ans.

À rebours d’une tradition souvent solitaire, il explore la possibilité d’un chœur de clowns, où le jeu se construit dans le nombre, la relation et la dynamique collective.

Réservation en ligne.Adultes

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Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

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English :

Les D%E9bhordeurs, or the Birth of a Clown Choir

Witness an extraordinary clowning research process by following LA D%C9BHORDE by the BROUN%CFAK company.

This project, launched in 25-26, is part of a three-year experimental initiative.

Contrary to a tradition that is often solitary, it explores the possibility of a clown ensemble, where performance is built on numbers, relationships, and collective dynamics.

Book online.

L’événement Théâtre Les débhordeurs laboratoire de recherche Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY