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AGENDA · Valence

Théâtre Les Dieux et le Père Noël, vers une solution quantique Théâtre de la ville Valence

samedi 3 octobre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre de la ville
Adresse
Place de la Liberté
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Théâtre Les Dieux et le Père Noël, vers une solution quantique

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 21:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Luc Chareyron: l’expérience comique. Dans le cadre de la Fête de la Science avec Valence Romans Agglo.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50  theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

Luc Chareyron: The Comedy Experiment. As part of the Science Festival with Valence Romans Agglo.

L’événement Théâtre Les Dieux et le Père Noël, vers une solution quantique Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme

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