Théâtre LES FEMMES SAVANTES Amiens

Théâtre LES FEMMES SAVANTES Amiens mardi 19 mai 2026.

Théâtre LES FEMMES SAVANTES

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 27 – 27 –

27

Tarif réduit adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21

DE MOLIÈRE

MISE EN SCÈNE CHRISTIAN SCHIARETTI

Dès la scène inaugurale paraissent toute l’amplitude, la finesse et la légèreté de cette œuvre emblématique, qui ici non seulement active comme rarement la verve comique, mais laisse voir aussi toute la complexité et la fatalité d’un tragique qui enferme les personnages dans leurs contradictions et leurs obsessions.

Durée 2h

MAI

mardi 19 à 19h30

mercredi 20 à 19h30

jeudi 21 à 20h30

TARIF A 27 .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre LES FEMMES SAVANTES Amiens a été mis à jour le 2025-08-29 par SIM Hauts-de-France OT D’AMIENS