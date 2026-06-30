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AGENDA · Digne-les-Bains

Théâtre Les Gros Patinent Bien Palais des congrès Digne-les-Bains

vendredi 9 octobre 2026 · Palais des congrès · Digne-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Palais des congrès
Adresse
1 Place de la République
Ville
04000 Digne-les-Bains
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif
17 17 27

Digne-les-Bains

Théâtre Les Gros Patinent Bien

Palais des congrès 1 Place de la République Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 17 – 17 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 22:10:00

Date(s) :
2026-10-09

Une odyssée poétique et déjantée, véritable feu d’artifice de bouts de carton !
Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan vous invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de cartoons et d’une épopée shakespearienne.
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Palais des congrès 1 Place de la République Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 30 87 10  ccrc@dignelesbains.fr

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English :

A poetic and off-the-wall odyssey—a veritable fireworks display of cardboard scraps!
Pierre Guillois and Olivier Martin-Salvan invite you on an imaginary journey, a fusion of the wild fantasies of a “cartoon” cabaret and a Shakespearean epic.

L’événement Théâtre Les Gros Patinent Bien Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains

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