Théâtre Les parents viennent de Mars, les enfants viennent du Mc Do Chez Papa ! Charleville-Mézières

Théâtre Les parents viennent de Mars, les enfants viennent du Mc Do Chez Papa !

75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières Ardennes

Depuis maintenant 14 ans, cette comédie familiale à 3 personnages rencontre un immense succès partout en France. Drôle, tendre et terriblement juste, elle met en lumière les relations parents-enfants à travers des situations du quotidien dans lesquelles chacun se reconnaît.On adore nos enfants… mais parfois haaaaaaaaa ! On adore nos parents… mais parfois haaaaaaaaa ! Lorsque les parents regardent leur enfant, la seule question qui leur vient à l’esprit est Mais de qui a-t-il pris ? Et lui, lorsqu’il observe ses parents ? Il tweete C’est sûr, j’ai été adopté ! Entre incompréhensions, éclats de rire et moments de complicité, le spectacle explore avec humour les joies et les galères de la vie de famille, de l’enfance à l’adolescence.Un rendez-vous d’autant plus spécial à Charleville-Mézières puisque la pièce est portée par Romain Henry, comédien ardennais, qui se fait un véritable plaisir de jouer “à la maison”, devant le public de sa région. Une belle occasion de découvrir (ou redécouvrir) ce succès national dans une ambiance conviviale et locale.Une soirée théâtre à partager en famille, pleine de rires, d’émotions et de vérités universelles.Billetterie

75 Forest Avenue 75, avenue Forest Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 00 00

English :

For 14 years now, this 3-character family comedy has been a huge success all over France. We love our children? but sometimes: haaaaaaaaa! We love our parents? but sometimes: haaaaaaaaa! When parents look at their child, the only question that comes to mind is: Who did he take after? And when he looks at his parents, he tweets: I’m sure I was adopted! Between misunderstandings, bursts of laughter and moments of complicity, the show humorously explores the joys and trials of family life, from childhood to adolescence.A special rendez-vous in Charleville-Mézières, as the play is brought to life by Romain Henry, an actor from the Ardennes, who takes great pleasure in performing ?at home? for audiences in his region. A great opportunity to discover (or rediscover) this national hit in a friendly, local atmosphere, an evening of theater to share with the whole family, full of laughter, emotion and universal truths

