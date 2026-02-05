Théatre L’étiquette de Françoise Dorin Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Théatre L’étiquette de Françoise Dorin

Théâtre de la Presle Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 21:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

L’Étiquette est une pièce de théâtre en trois actes de Françoise Dorin et remise en scène par la compagnie Tryd’Art.

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Théâtre de la Presle Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydart@orange.fr

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English : Théatre L’étiquette de Françoise Dorin

L’Étiquette is a play in three acts by Françoise Dorin, staged by the Tryd’Art company.

L’événement Théatre L’étiquette de Françoise Dorin Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-07 par Valence Romans Tourisme