Informations pratiques

Nancy

Théâtre L’Extravagant Cabaret de la Vie

Théâtre de la Manufacture Grande Salle 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Vendredi 2027-05-28 14:30:00

fin : 2027-05-30 16:15:00

Date(s) :

2027-05-28 2027-05-30

Dans le grand cirque qu’est notre monde, tout nous intime l’ordre de courber l’échine moins fort , sois résilient , tu en fais trop , fais profil bas … Citoyens et citoyennes de ce morne monde, rêveurs de tous poils, chanteuses de salle de bains, créatures de la nuit, psychologues de comptoirs, boiteux et boiteuses, poètes inconnus, danseurs ayant perdu le sens du rythme, tous et toutes, entrez dans ce cabaret tragico-risible !

Chansons originales côtoient extraits du répertoire musical et théâtral, et font du grotesque la norme. À grand renfort de perruques, de prothèses, de paillettes, et de tous les artifices possibles, nous tendons un miroir déformant à nos voisins et les invitons à singer notre monde à nos côtés dans cet extravagant cabaret de la vie.

Dès 14 ans.

Billetterie en ligne.Tout public

8 .

Théâtre de la Manufacture Grande Salle 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr

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English :

In the great circus that is our world, everything tells us to bow our heads: “Take it easy,” “Be resilient,” “You’re overdoing it,” “Keep a low profile”… Citizens of this bleak world, dreamers of all stripes, bathroom singers, creatures of the night, barroom psychologists, the lame, unknown poets, dancers who’ve lost their sense of rhythm—everyone, step into this tragicomic cabaret!

Original songs mingle with excerpts from the musical and theatrical repertoire, making the grotesque the norm. With an abundance of wigs, prosthetics, sequins, and every possible artifice, we hold up a distorting mirror to our neighbors and invite them to mimic our world alongside us in this extravagant cabaret of life.

Ages 14 and up.

Online ticket sales.

L’événement Théâtre L’Extravagant Cabaret de la Vie Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY