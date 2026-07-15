Théâtre L’invitation Espace Montrichard Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Théâtre L’invitation

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2027-02-11 20:30:00

fin : 2027-02-11

Date(s) :

2027-02-11

SAISON CULTURELLE L’invitation avec Frédéric Chau, Clara Huet et Guy Lecluyse

Daniel rêve simplement d’un peu d’air, loin du quotidien conjugal. Pour échapper à la routine, il invente un ami imaginaire, Charlie, et se crée des moments “à lui”. Jusqu’au jour où sa femme demande à le rencontrer…Pris au piège, Daniel n’a d’autre choix que d’engager un inconnu pour jouer le rôle.

Mais Charlie n’est pas celui qu’il imaginait paumé, imprévisible, et complètement à l’aise avec son rôle, il prend vite le contrôle de l’histoire. Ce qui devait être un simple mensonge devient une spirale de quiproquos et de manipulations où tout peut basculer à chaque instant.

Entre rires irrésistibles et situations absurdes, cette comédie moderne explore les faux-semblants, les secrets du couple et les zones de liberté qu’on s’invente pour mieux respirer. Tout public

25 .

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est culture.animation@villepam.fr

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English :

CULTURAL SEASON ? %AB The Invitation %BB with Frédéric Chau, Clara Huet, and Guy Lecluyse

Daniel simply longs for a little breathing room, far from his daily married life. To escape the routine, he invents an imaginary friend, Charlie, and creates moments just for himself. Until the day his wife asks to meet him… Caught in a trap, Daniel has no choice but to hire a stranger to play the part.

But Charlie isn’t who he imagined: lost, unpredictable, and completely at ease in his role, he quickly takes control of the story. What was supposed to be a simple lie turns into a spiral of misunderstandings and manipulation where everything can change at any moment.

Between irresistible laughter and absurd situations, this modern comedy explores pretense, the secrets of a couple, and the spaces of freedom we invent for ourselves to breathe a little easier.%A0

L’événement Théâtre L’invitation Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-11 par OT PONT A MOUSSON