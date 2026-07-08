Théâtre L’odeur des tissus Théâtre de la Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Théâtre L’odeur des tissus

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Mercredi 2027-03-23 20:00:00

fin : 2027-03-26 21:30:00

Date(s) :

2027-03-23 2027-03-24 2027-03-26

C’est une histoire de femmes, une histoire d’amitié, d’entraide et de contemplation. Réuni autour de Claudia qui les accueille, un groupe de femmes tente de se réparer. De quoi ? On ne sait pas. Elles s’attachent à maintenir un climat apaisé, loin de tout conflit et se parlent avec une extrême bienveillance qui en devient parfois comique, portées par une volonté de vivre ensemble pouvant sembler utopique.

Grâce à la poésie du banal, dans une scénographie teintée d’art pictural, ces neuf femmes s’essaient à l’art de la joie. Une succession de scènes chorales ancrées dans le quotidien, invitant les spectateurs et spectatrices à questionner leur rapport à l’entraide et à la sororité.

Dès 13 ans.

Billetterie en ligne.Tout public

24 .

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr

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English :

This is a story about women, a story of friendship, mutual support, and contemplation. Gathered around Claudia, who welcomes them, a group of women tries to heal themselves. From what? We don’t know. They strive to maintain a peaceful atmosphere, far from any conflict, and speak to one another with such extreme kindness that it sometimes becomes comical, driven by a desire to live together that might seem utopian.

Through the poetry of the ordinary, in a set design tinged with the visual arts, these nine women try their hand at the art of joy. A series of ensemble scenes rooted in everyday life, inviting audience members to reflect on their relationship to mutual support and sisterhood.

Ages 13 and up.

Online ticketing.

L’événement Théâtre L’odeur des tissus Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY