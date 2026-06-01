Théatre L’Odyssée pour une tasse de thé Saint-Marc-à-Loubaud
Théatre L’Odyssée pour une tasse de thé Saint-Marc-à-Loubaud vendredi 19 juin 2026.
Saint-Marc-à-Loubaud
Théatre L’Odyssée pour une tasse de thé
Saint-Marc-à-Loubaud Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Représentation par la troupe des Ateliers de la Mine.
Ecrite par Jean-Michel Ribes dans l’effervescence inventive de sa première jeunesse et représentée dans une mise en scène étourdissante au Théâtre de la Ville, cette pièce, qui suit avec adresse les péripéties du retour d’Ulysse à Ithaque, n’a rien perdu de sa fraîcheur. Ses aspects parodiques sont bien dans la tradition française du genre. L’auteur y ajoute sa propre désinvolture, en faisant parler ses héros antiques avec une gouaille moderne, de même qu’au cours du spectacle, sa fantaisie fourmillait de gags, ridiculisant les dieux de l’Olympe et habillant les défunts de l’Hadès en gens du monde 1900 ou 1930.
Jean TARDIEU .
Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 99 50 82
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English : Théatre L’Odyssée pour une tasse de thé
L’événement Théatre L’Odyssée pour une tasse de thé Saint-Marc-à-Loubaud a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Aubusson-Felletin
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