Amiens

Théâtre LORENZACCIO

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-27 19:30:00

fin : 2027-01-28

Date(s) :

2027-01-27 2027-01-28

Un thriller politique de David Bobée, metteur en scène habitué des ovations à la Maison !

Florence, 1537. Pour terrasser la tyrannie d’Alexandre de Médicis, Lorenzo s’infiltre dans l’intimité du duc jusqu’au régicide. David Bobée revisite le chef-d’œuvre de Musset en l’éclairant par la version originelle de George Sand. Dans un décor monumental de colonnes brisées, cette création interroge l’impuissance des peuples et la moralité de l’acte individuel face au despotisme. Porté par le jeune Félix Back et une troupe virtuose, ce grand spectacle populaire mêle lyrisme et lucidité politique. Une fresque magistrale qui fait dialoguer les codes d’aujourd’hui avec les ruines d’un régime à bout de souffle. Un rendez-vous théâtral immanquable, charnel et profondément actuel.

Qu’importe que la conscience soit vivante, si le bras est mort ?

Acte III, scène 4

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

3h

> Spectacle en français avec des passages en LSF surtitrés

> Disponible avec audiodescription et surtitrages adaptés avec les lunettes connectées Panthea

Un thriller politique de David Bobée, metteur en scène habitué des ovations à la Maison !

Florence, 1537. Pour terrasser la tyrannie d’Alexandre de Médicis, Lorenzo s’infiltre dans l’intimité du duc jusqu’au régicide. David Bobée revisite le chef-d’œuvre de Musset en l’éclairant par la version originelle de George Sand. Dans un décor monumental de colonnes brisées, cette création interroge l’impuissance des peuples et la moralité de l’acte individuel face au despotisme. Porté par le jeune Félix Back et une troupe virtuose, ce grand spectacle populaire mêle lyrisme et lucidité politique. Une fresque magistrale qui fait dialoguer les codes d’aujourd’hui avec les ruines d’un régime à bout de souffle. Un rendez-vous théâtral immanquable, charnel et profondément actuel.

Qu’importe que la conscience soit vivante, si le bras est mort ?

Acte III, scène 4

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

3h

> Spectacle en français avec des passages en LSF surtitrés

> Disponible avec audiodescription et surtitrages adaptés avec les lunettes connectées Panthea .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

A political thriller by David Bobé, a director who regularly receives standing ovations at the Maison!

Florence, 1537. To overthrow the tyranny of Alexandre de Médicis, Lorenzo infiltrates the duke’s inner circle, ultimately leading to regicide. David Bob%E9e revisits Musset’s masterpiece, shedding new light on it through George Sand’s original version. Set against a monumental backdrop of shattered columns, this production explores the powerlessness of the people and the morality of individual action in the face of despotism. Led by the young Félix Back and a virtuoso cast, this grand, popular production blends lyricism with political lucidity. A masterful epic that creates a dialogue between today’s codes and the ruins of a regime on its last legs. An unmissable theatrical event—sensual and deeply relevant today.

What does it matter if the conscience is alive, if the arm is dead?

Act III, Scene 4

Grand Théâtre

Prices: 3–11 at 30?

3 hours

> Performance in French with sections in French Sign Language (LSF) with subtitles

> Available with audio description and adapted subtitles via Panthea connected glasses

L’événement Théâtre LORENZACCIO Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS