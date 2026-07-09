Théâtre Magistral.e.s Théâtre de la Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Théâtre Magistral.e.s

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-09 20:00:00

fin : 2027-02-12 22:15:00

Date(s) :

2027-02-09

Inspirée du procès qui a vu naître la loi sur le non consentement des mineur·es de moins de 15 ans, MAGISTRAL·E·S est une expérience de justice puissante et immersive.

Au plateau, quatre femmes, mères, veuves, amantes, avocate de la défense, procureure de la République, juge d’instruction, présidente de la cour d’assise, et un homme, tour à tour policier, huissier, greffier, deviennent nos guides dans cette plongée aux allures de cérémonie séculaire judiciaire. Quand l’homme agit contre la société qui le fait naître, qui est responsable ? Le théâtre d’Alexandra Cismondi, dont l’esthétique glisse crescendo vers le surréalisme, fait de la scène le lieu de la formulation, de la prise de conscience et enfin, de la catharsis.

S’y joue l’histoire du consentement, arrachant notre intime conviction et notre capacité de jugement. L’audience est ouverte, levez-vous !

Dès 15 ans.

Réservation en ligne.Tout public

24 .

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

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English :

Inspired by the trial that led to the enactment of the law on non-consent for minors under the age of 15, MAGISTRAL%E9S is a powerful and immersive experience of justice.

On stage, four women—mothers, widows, lovers, a defense attorney, a public prosecutor, an investigating judge, and a presiding judge of the criminal court—and one man, who takes on the roles of police officer, bailiff, and court clerk—become our guides in this journey that feels like a centuries-old judicial ceremony. When a man acts against the society that gave him life, who is responsible? Alexandra Cismondi’s theater, whose aesthetic glides in crescendo toward surrealism, transforms the stage into a space for articulation, awareness, and ultimately, catharsis.

Here, the story of consent unfolds, challenging our deepest convictions and our capacity for judgment. The court is in session—all rise!

Ages 15 and up.

Online reservations.

L’événement Théâtre Magistral.e.s Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY