Théâtre MALDOROR Amiens

Amiens

Théâtre MALDOROR

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 15:00:00

fin : 2027-02-14

Date(s) :

2027-02-13 2027-02-14

D’APRÈS ROBERTO BOLAÑO, LAUTRÉAMONT JULIEN GOSSELIN ARTISTE ASSOCIÉ

Cour d’honneur du Palais des Papes

du Festival d’Avignon 2026

Voyage en profondeurs

Créé dans la mythique Cour d’honneur du Festival d’Avignon, puis présenté à l’Odéon Théâtre de l’Europe, Maldoror arrive à Amiens comme une expérience hors normes. Julien Gosselin y déploie une fresque monumentale où se mêlent théâtre, cinéma et performance. À partir des univers de Roberto Bolaño, Joris-Karl Huysmans et de Lautréamont, le spectacle compose un labyrinthe narratif où le public est invité à circuler. Entre Amérique latine des années 70 et Espagne des années 90, les récits s’entrelacent au plus près de la violence, de ses traces et de ses silences. Théâtre total, traversée sensorielle et politique, Maldoror bouscule les formes et engage le spectateur dans une plongée vertigineuse aux confins de la mémoire et du mal. Une œuvre rare, puissante, qui marque durablement.

-> Retrouvez le collectif Plaisir d’Offrir pour un DJset à Côté Jardin après la représentation du 13 FÉV

Ce qui empêche le mal

Justine Lacroix, professeure de théorie politique à l’Université Libre de Bruxelles met en perspective le droit, la justice, l’éthique et l’empathie comme barrières à la violence.

VEN 12 FÉV • 18h

Grand Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

5h environ

En français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais surtitré en français

Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité du public.

D’APRÈS ROBERTO BOLAÑO, LAUTRÉAMONT JULIEN GOSSELIN ARTISTE ASSOCIÉ

Cour d’honneur du Palais des Papes

du Festival d’Avignon 2026

Voyage en profondeurs

Créé dans la mythique Cour d’honneur du Festival d’Avignon, puis présenté à l’Odéon Théâtre de l’Europe, Maldoror arrive à Amiens comme une expérience hors normes. Julien Gosselin y déploie une fresque monumentale où se mêlent théâtre, cinéma et performance. À partir des univers de Roberto Bolaño, Joris-Karl Huysmans et de Lautréamont, le spectacle compose un labyrinthe narratif où le public est invité à circuler. Entre Amérique latine des années 70 et Espagne des années 90, les récits s’entrelacent au plus près de la violence, de ses traces et de ses silences. Théâtre total, traversée sensorielle et politique, Maldoror bouscule les formes et engage le spectateur dans une plongée vertigineuse aux confins de la mémoire et du mal. Une œuvre rare, puissante, qui marque durablement.

-> Retrouvez le collectif Plaisir d’Offrir pour un DJset à Côté Jardin après la représentation du 13 FÉV

Ce qui empêche le mal

Justine Lacroix, professeure de théorie politique à l’Université Libre de Bruxelles met en perspective le droit, la justice, l’éthique et l’empathie comme barrières à la violence.

VEN 12 FÉV • 18h

Grand Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

5h environ

En français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais surtitré en français

Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité du public. .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

BASED ON ROBERTO BOLAÑO, LAUTRAMONT JULIEN GOSSELIN, ASSOCIATE ARTIST

Cour d’honneur of the Palais des Papes

at the 2026 Avignon Festival

Journey into the Depths

Created in the legendary Cour d’honneur of the Avignon Festival, then presented at the Odéon Théâtre de l’Europe, Maldoror arrives in Amiens as an extraordinary experience. There, Julien Gosselin unfolds a monumental epic that blends theater, film, and performance. Drawing on the worlds of Roberto Bolaño, Joris-Karl Huysmans, and Lautréamont, the production weaves a narrative labyrinth through which the audience is invited to wander. Set between 1970s Latin America and 1990s Spain, the narratives intertwine closely with violence, its traces, and its silences. A total theater experience—a sensory and political journey—Maldoror challenges conventional forms and draws the audience into a dizzying plunge to the very edges of memory and evil. A rare, powerful work that leaves a lasting impression.

-> Join the Plaisir d’Offrir collective for a DJ set at Côté Jardin after the performance on February 13

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What Prevents Evil

Justine Lacroix, professor of political theory at the Université Libre de Bruxelles, examines law, justice, ethics, and empathy as barriers to violence.

FRI, FEB 12 at 6:00 p.m.

Grand Théâtre

Prices: 2–8 at 25?

Approx. 5 hours

In French, English, German, Italian, Spanish, and Portuguese, with French subtitles

Some scenes may be disturbing to some viewers.

L’événement Théâtre MALDOROR Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS