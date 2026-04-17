Théâtre Mariages d’un jour, déchirures d’un soir Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay

Théâtre Mariages d’un jour, déchirures d’un soir

Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:45:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Le Théâtre du Rêve (Jean-François Loue et Jacques Bernard) présentera en lecture théâtralisée sa dernière création Mariages d’un Jour Déchirures d’un Soir.

.

Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Théâtre du Rêve (Jean-François Loue and Jacques Bernard) will present a staged reading of its latest creation: Mariages d’un Jour Déchirures d’un Soir.

L’événement Théâtre Mariages d’un jour, déchirures d’un soir Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay