Théâtre Mariages d’un jour, déchirures d’un soir Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay
Théâtre Mariages d’un jour, déchirures d’un soir Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay jeudi 13 août 2026.
Le Puy-en-Velay
Théâtre Mariages d’un jour, déchirures d’un soir
Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:45:00
fin : 2026-08-13 22:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Le Théâtre du Rêve (Jean-François Loue et Jacques Bernard) présentera en lecture théâtralisée sa dernière création Mariages d’un Jour Déchirures d’un Soir.
.
Centre Pierre Cardinal 9 Rue Jules Vallès Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Théâtre du Rêve (Jean-François Loue and Jacques Bernard) will present a staged reading of its latest creation: Mariages d’un Jour Déchirures d’un Soir.
L’événement Théâtre Mariages d’un jour, déchirures d’un soir Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)
- De ferme en ferme Le Puy-en-Velay 25 avril 2026
- Conte musical jeune public Blaise et le château d’Anne Hiversère Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay 25 avril 2026
- Théâtre du Mayapo Des ailes à nos bouches Théâtre du Mayapo Le Puy-en-Velay 25 avril 2026
- Foire à la brocante Place du Breuil Le Puy-en-Velay 26 avril 2026
- Les entreprises du Puy-en-Velay recrutent : +30 postes disponibles ! Adresse communiquée aux inscrits Le Puy-en-Velay 28 avril 2026