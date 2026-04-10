Théâtre Monarques Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Théâtre Monarques

Vendredi 29 mai 2026 de 20h30 à 22h10. Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:10:00

Date(s) :

2026-05-29

Emmanuel Meirieu fait un théâtre puissant avec des histoires vraies et politiques, où la scénographie est comme un personnage.

Il vous embarque cette fois pour deux odyssées, deux grands voyages en sens inverses, dans un train pour l’un et dans les airs pour l’autre, deux périples contemporains dangereux et menacés. Celle d’hommes de plus en plus nombreux à vouloir passer du sud au nord de l’Amérique et celle de papillons de moins en moins nombreux, qui chaque hiver depuis le Canada, traversent les frontières et 5000 kilomètres vers une forêt mexicaine, leur sanctuaire. Ces papillons Monarques en voie de disparition ont leur héros, un parapentiste canadien qui fait la route avec eux, suivant les nuées. Deux migrations périlleuses qui se croisent. Du sud vers le nord ou du nord vers le sud, beaucoup meurent en chemin, les hommes sur les trains, les papillons en plein vol.



À partir de 11 ans. .

Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 80

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English :

Emmanuel Meirieu creates powerful theater with true, political stories, where the set design is like a character.

L’événement Théâtre Monarques Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence