Théâtre Musical à la Maison de la Culture LES NOCES DE FIGARO (BIS REPETITA) Amiens mercredi 26 mai 2027.

Amiens

Théâtre Musical à la Maison de la Culture LES NOCES DE FIGARO (BIS REPETITA)

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-26 20:00:00

fin : 2027-05-26 21:30:00

Date(s) :

2027-05-26 2027-05-27

LES NOCES DE FIGARO (BIS REPETITA)

D’APRÈS MOZART, DA PONTE ET BEAUMARCHAIS ANTOINE THIOLLIER, L’ÉVENTUEL HÉRISSON BLEU MIROIRS ÉTENDUS ARTISTES ASSOCIÉS

MERCREDI 26 ET JEUDI 27 MAI 2027

GRAND THÉÂTRE

Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus !…

Inspirées par deux grands classiques, ces Noces de Figaro s’offrent une relecture opératique aux codes du théâtre contemporain. Entre mécanique des passions et frénésie du désir, la jeune compagnie picarde qui nous avait offert l’an passé une Madame Bovary remarquée explore la fragilité des sentiments et la course au succès, dans une mise en scène vive, accessible dès l’adolescence. Voici donc une initiation à Mozart à la fois chic et pop, quelque part entre le cinéma de Lubitsch et la série Sex Education, dont la partition musicale et vocale devient tremplin pour des arrangements et additions jubilatoires concoctés par nos artistes associés de l’ensemble Miroirs Étendus. Une immanquable occasion de les découvrir, un classique relu et pimenté, une création audacieuse pour célébrer l’émancipation au moins, trois bonnes raisons d’en être !

En partenariat avec La Brèche festival

MER 26 MAI 2027 • 20H

JEU 27 MAI 2027 • 20H

Théâtre musical

Grand Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

1h30

Dès 14 ans

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

LES NOCES DE FIGARO (BIS REPETITA)

D’APRÈS MOZART, DA PONTE ET BEAUMARCHAIS ANTOINE THIOLLIER, L’ÉVENTUEL HÉRISSON BLEU MIROIRS ÉTENDUS ARTISTES ASSOCIÉS

MERCREDI 26 ET JEUDI 27 MAI 2027

GRAND THÉÂTRE

Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus !…

Inspirées par deux grands classiques, ces Noces de Figaro s’offrent une relecture opératique aux codes du théâtre contemporain. Entre mécanique des passions et frénésie du désir, la jeune compagnie picarde qui nous avait offert l’an passé une Madame Bovary remarquée explore la fragilité des sentiments et la course au succès, dans une mise en scène vive, accessible dès l’adolescence. Voici donc une initiation à Mozart à la fois chic et pop, quelque part entre le cinéma de Lubitsch et la série Sex Education, dont la partition musicale et vocale devient tremplin pour des arrangements et additions jubilatoires concoctés par nos artistes associés de l’ensemble Miroirs Étendus. Une immanquable occasion de les découvrir, un classique relu et pimenté, une création audacieuse pour célébrer l’émancipation au moins, trois bonnes raisons d’en être !

En partenariat avec La Brèche festival

MER 26 MAI 2027 • 20H

JEU 27 MAI 2027 • 20H

Théâtre musical

Grand Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

1h30

Dès 14 ans

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com

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English :

THE MARRIAGE OF FIGARO (BIS REPETITA)

BASED ON MOZART, DA PONTE, AND BEAUMARCHAIS ANTOINE THIOLLIER, THE POSSIBLE BLUE HEDGEHOG EXTENDED MIRRORS ASSOCIATED ARTISTS

WEDNESDAY, MAY 26, AND THURSDAY, MAY 27, 2027

GRAND THÉÂTRE

%AB “Did you go to all that trouble just to be born, and nothing more??!?” %BB

Inspired by two great classics, this production of *The Marriage of Figaro* offers an operatic reinterpretation through the lens of contemporary theater. Between the mechanics of passion and the frenzy of desire, the young Picardy-based company—which last year presented a highly acclaimed production of *Madame Bovary*—explores the fragility of emotions and the pursuit of success in a lively production accessible even to teenagers. Here, then, is an introduction to Mozart that’s both chic and pop, somewhere between Lubitsch’s films and the series *Sex Education*, whose musical and vocal score serves as a springboard for jubilant arrangements and additions concocted by our artists associatedfrom the Miroirs étendus ensemble. An unmissable opportunity to discover them, a classic reimagined and spiced up, a daring creation celebrating emancipation: at least three good reasons to be there!

In partnership with La Brèche Festival

WED, MAY 26, 2027 8:00 PM

THU, MAY 27, 2027 8:00 PM

Musical theater

Grand Théâtre

Prices: 2–8 € 25?

1h30

Ages 14 and up

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Théâtre Musical à la Maison de la Culture LES NOCES DE FIGARO (BIS REPETITA) Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS