Théâtre Musical à la Maison de la Culture LES NOCES DE FIGARO (BIS REPETITA) Amiens
Théâtre Musical à la Maison de la Culture LES NOCES DE FIGARO (BIS REPETITA) Amiens mercredi 26 mai 2027.
Amiens
Théâtre Musical à la Maison de la Culture LES NOCES DE FIGARO (BIS REPETITA)
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-26 20:00:00
fin : 2027-05-26 21:30:00
Date(s) :
2027-05-26 2027-05-27
LES NOCES DE FIGARO (BIS REPETITA)
D’APRÈS MOZART, DA PONTE ET BEAUMARCHAIS ANTOINE THIOLLIER, L’ÉVENTUEL HÉRISSON BLEU MIROIRS ÉTENDUS ARTISTES ASSOCIÉS
MERCREDI 26 ET JEUDI 27 MAI 2027
GRAND THÉÂTRE
Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus !…
Inspirées par deux grands classiques, ces Noces de Figaro s’offrent une relecture opératique aux codes du théâtre contemporain. Entre mécanique des passions et frénésie du désir, la jeune compagnie picarde qui nous avait offert l’an passé une Madame Bovary remarquée explore la fragilité des sentiments et la course au succès, dans une mise en scène vive, accessible dès l’adolescence. Voici donc une initiation à Mozart à la fois chic et pop, quelque part entre le cinéma de Lubitsch et la série Sex Education, dont la partition musicale et vocale devient tremplin pour des arrangements et additions jubilatoires concoctés par nos artistes associés de l’ensemble Miroirs Étendus. Une immanquable occasion de les découvrir, un classique relu et pimenté, une création audacieuse pour célébrer l’émancipation au moins, trois bonnes raisons d’en être !
En partenariat avec La Brèche festival
MER 26 MAI 2027 • 20H
JEU 27 MAI 2027 • 20H
Théâtre musical
Grand Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
1h30
Dès 14 ans
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
LES NOCES DE FIGARO (BIS REPETITA)
D’APRÈS MOZART, DA PONTE ET BEAUMARCHAIS ANTOINE THIOLLIER, L’ÉVENTUEL HÉRISSON BLEU MIROIRS ÉTENDUS ARTISTES ASSOCIÉS
MERCREDI 26 ET JEUDI 27 MAI 2027
GRAND THÉÂTRE
Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus !…
Inspirées par deux grands classiques, ces Noces de Figaro s’offrent une relecture opératique aux codes du théâtre contemporain. Entre mécanique des passions et frénésie du désir, la jeune compagnie picarde qui nous avait offert l’an passé une Madame Bovary remarquée explore la fragilité des sentiments et la course au succès, dans une mise en scène vive, accessible dès l’adolescence. Voici donc une initiation à Mozart à la fois chic et pop, quelque part entre le cinéma de Lubitsch et la série Sex Education, dont la partition musicale et vocale devient tremplin pour des arrangements et additions jubilatoires concoctés par nos artistes associés de l’ensemble Miroirs Étendus. Une immanquable occasion de les découvrir, un classique relu et pimenté, une création audacieuse pour célébrer l’émancipation au moins, trois bonnes raisons d’en être !
En partenariat avec La Brèche festival
MER 26 MAI 2027 • 20H
JEU 27 MAI 2027 • 20H
Théâtre musical
Grand Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
1h30
Dès 14 ans
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 77 accueil@mca-amiens.com
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English :
THE MARRIAGE OF FIGARO (BIS REPETITA)
BASED ON MOZART, DA PONTE, AND BEAUMARCHAIS ANTOINE THIOLLIER, THE POSSIBLE BLUE HEDGEHOG EXTENDED MIRRORS ASSOCIATED ARTISTS
WEDNESDAY, MAY 26, AND THURSDAY, MAY 27, 2027
GRAND THÉÂTRE
%AB “Did you go to all that trouble just to be born, and nothing more??!?” %BB
Inspired by two great classics, this production of *The Marriage of Figaro* offers an operatic reinterpretation through the lens of contemporary theater. Between the mechanics of passion and the frenzy of desire, the young Picardy-based company—which last year presented a highly acclaimed production of *Madame Bovary*—explores the fragility of emotions and the pursuit of success in a lively production accessible even to teenagers. Here, then, is an introduction to Mozart that’s both chic and pop, somewhere between Lubitsch’s films and the series *Sex Education*, whose musical and vocal score serves as a springboard for jubilant arrangements and additions concocted by our artists associatedfrom the Miroirs étendus ensemble. An unmissable opportunity to discover them, a classic reimagined and spiced up, a daring creation celebrating emancipation: at least three good reasons to be there!
In partnership with La Brèche Festival
WED, MAY 26, 2027 8:00 PM
THU, MAY 27, 2027 8:00 PM
Musical theater
Grand Théâtre
Prices: 2–8 € 25?
1h30
Ages 14 and up
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Théâtre Musical à la Maison de la Culture LES NOCES DE FIGARO (BIS REPETITA) Amiens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT D’AMIENS
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