Théâtre musical Une brève histoire du son Théâtre de la ville Valence

mercredi 9 décembre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Valence

Théâtre musical Une brève histoire du son

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 18:00:00

fin : 2026-12-09 19:00:00

Date(s) :

2026-12-09

Compagnie In Visu. Une conférence musicale loufoque et brillante mime, magie, images vivantes et instruments… pour raconter l’épopée du son en 50 minutes.

.

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In Visu Company. A zany and brilliant musical performance: mime, magic, moving images, and instruments—all to tell the epic story of sound in 50 minutes.

L’événement Théâtre musical Une brève histoire du son Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme