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AGENDA · Valence

Théâtre musical Une brève histoire du son Théâtre de la ville Valence

mercredi 9 décembre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Théâtre de la ville
Adresse
Place de la Liberté
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Théâtre musical Une brève histoire du son

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 18:00:00
fin : 2026-12-09 19:00:00

Date(s) :
2026-12-09

Compagnie In Visu. Une conférence musicale loufoque et brillante mime, magie, images vivantes et instruments… pour raconter l’épopée du son en 50 minutes.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50  theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

In Visu Company. A zany and brilliant musical performance: mime, magic, moving images, and instruments—all to tell the epic story of sound in 50 minutes.

L’événement Théâtre musical Une brève histoire du son Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme

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