Théâtre Napoline Théâtre de la Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Théâtre Napoline

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-01-19 19:00:00

fin : 2027-01-20 20:30:00

Date(s) :

2027-01-19 2027-01-20

L’histoire a tout d’un drame romantique classique une jeune fille habitée d’ambitions poétiques, élevée dans les conventions hypocrites de la société, blessée par un monde qui se joue d’elle et déçue dans sa vie amoureuse, se donne la mort.

Mais Napoline, c’est aussi et surtout un miroir poétique tendu à nos idéaux malmenés et à nos rêves, chaque jour un peu plus flous de ne plus être écoutés.

Ici se croisent deux regards féminins celui d’une autrice maniant l’alexandrin autant que la prose, et celui d’une metteuse en scène contemporaine en quête d’onirisme.

Le spectacle emprunte au conte pour mettre en scène un personnage de femme qui refuse de compromettre ses idéaux face à la médiocrité du monde.

Dès 14 ans.

Billetterie en ligne.Tout public

24 .

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr

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English :

The story has all the makings of a classic romantic drama: a young woman with poetic ambitions, raised amid the hypocritical conventions of society, hurt by a world that toys with her, and disappointed in her love life, takes her own life.

But *Napoline* is also, and above all, a poetic mirror held up to our battered ideals and our dreams, which grow a little fuzzier each day because no one listens to them anymore.

Here, two female perspectives intersect: that of an author who wields both the alexandrine and prose, and that of a contemporary director in search of dreamlike imagery.

The show draws on fairy tales to portray a female character who refuses to compromise her ideals in the face of the world’s mediocrity.

Ages 14 and up.

Online ticket sales.

L’événement Théâtre Napoline Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY