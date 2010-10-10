Théâtre O Théâtre J’aime beaucoup ce que vous faites par la Cie Tous en scène Théatre Montélimar

Montélimar

Théâtre O Théâtre J’aime beaucoup ce que vous faites par la Cie Tous en scène

Théatre 1, Place du théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:00:00

fin : 2026-07-09 22:15:00

Date(s) :

2026-07-09

La pièce culte de Carole Greep sur l’amitié mensonges, trahisons, règlements de comptes le week-end prend une tournure explosive… mais toujours hilarante !?

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Théatre 1, Place du théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 19 35 81 tousenscene26@gmail.com

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English :

Carole Greep’s cult play about friendship: lies, betrayals, settling scores: the weekend takes an explosive turn? but it’s always hilarious!

L’événement Théâtre O Théâtre J’aime beaucoup ce que vous faites par la Cie Tous en scène Montélimar a été mis à jour le 2026-05-20 par Montélimar Tourisme Agglomération