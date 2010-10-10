Théâtre O Théâtre J’aime beaucoup ce que vous faites par la Cie Tous en scène Théatre Montélimar
Théâtre O Théâtre J’aime beaucoup ce que vous faites par la Cie Tous en scène Théatre Montélimar jeudi 9 juillet 2026.
Montélimar
Théâtre O Théâtre J’aime beaucoup ce que vous faites par la Cie Tous en scène
Théatre 1, Place du théâtre Montélimar Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09 22:15:00
Date(s) :
2026-07-09
La pièce culte de Carole Greep sur l’amitié mensonges, trahisons, règlements de comptes le week-end prend une tournure explosive… mais toujours hilarante !?
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Théatre 1, Place du théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 19 35 81 tousenscene26@gmail.com
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English :
Carole Greep’s cult play about friendship: lies, betrayals, settling scores: the weekend takes an explosive turn? but it’s always hilarious!
L’événement Théâtre O Théâtre J’aime beaucoup ce que vous faites par la Cie Tous en scène Montélimar a été mis à jour le 2026-05-20 par Montélimar Tourisme Agglomération
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