Théâtre Oui quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Théâtre Oui

quai Sainte-Claire Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Organiser un mariage, c’est un vrai métier !

Comédie de Pascal Rocher jouée et adaptée par la Divine Comédie.

Avec Ophelie Muret, Benjamin Noé et Etienne Clément-Demange.

.

quai Sainte-Claire Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 81 30 00 ladivinecomedie78@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wedding planning is a real job!

Comedy by Pascal Rocher, performed and adapted by La Divine Comédie.

With Ophelie Muret, Benjamin Noé and Etienne Clément-Demange.

L’événement Théâtre Oui Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme