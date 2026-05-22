Théâtre Oui quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère
Théâtre Oui quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère samedi 6 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Théâtre Oui
quai Sainte-Claire Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06 20:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Organiser un mariage, c’est un vrai métier !
Comédie de Pascal Rocher jouée et adaptée par la Divine Comédie.
Avec Ophelie Muret, Benjamin Noé et Etienne Clément-Demange.
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quai Sainte-Claire Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 81 30 00 ladivinecomedie78@gmail.com
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English :
Wedding planning is a real job!
Comedy by Pascal Rocher, performed and adapted by La Divine Comédie.
With Ophelie Muret, Benjamin Noé and Etienne Clément-Demange.
L’événement Théâtre Oui Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-19 par Valence Romans Tourisme
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