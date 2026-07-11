Théâtre Panique au Ministère 2, la Candidate Espace Montrichard Pont-à-Mousson
jeudi 12 novembre 2026 · Espace Montrichard · Pont-à-Mousson
Informations pratiques
Pont-à-Mousson
Théâtre Panique au Ministère 2, la Candidate
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-11-12 20:30:00
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
SAISON CULTURELLE Panique au Ministère 2 La Candidate
De Guillaume MELANIE et Jean FRANCO
Avec Philippe CHEVALLIER, Marie-Hélène LENTINI et Jennifer LAURET
Panique au Ministère 2 est une comédie de boulevard aussi vive que mordante, signée Jean Franco, et revisitée aujourd’hui dans une mise en scène pleine d’énergie.
Cécile Bouquigny, désormais Ministre de la Jeunesse et des Sports, décide sur un coup de tête — et au pire moment possible — de se lancer dans la course à la présidence de la République. Résultat un ministère déjà sous tension bascule dans un joyeux chaos.
Conseillers débordés, stratégies bancales, secrets mal gardés… tout explose en cascade.Tout public
25 .
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est culture.animation@villepam.fr
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English :
CULTURAL SEASON? Panic at the Ministry 2 %AB The Candidate %BB
By Guillaume MELANIE and Jean FRANCO
Starring Philippe CHEVALLIER, Marie-Hélène LENTINI, and Jennifer LAURET
Panic at the Ministry 2 is a lively and biting boulevard comedy written by Jean Franco, now reimagined in an energetic new production.
Cécile Bouquigny, now Minister of Youth and Sports, decides on a whim—and at the worst possible moment—to run for President of the Republic. The result: a ministry already under strain descends into joyful chaos.
Overwhelmed advisors, shaky strategies, poorly kept secrets… everything comes crashing down in a chain reaction.
L’événement Théâtre Panique au Ministère 2, la Candidate Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-11 par OT PONT A MOUSSON
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