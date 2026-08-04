Théâtre Patty Bernard La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Théâtre Patty Bernard

Du vendredi 18 au samedi 19 septembre 2026 de 21h à 22h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 21:00:00

fin : 2026-09-19 22:15:00

Date(s) :

2026-09-18

Elle s’appelle Patty Bernard. Pour la décrire elle est plus Bernard que Patty. Femme forte, oui. Mais à quel prix ?

Derrière la carapace une hypersensible, une vraie, qui ne sait pas faire semblant. Authentique, cash, sans filtre. Un spectacle drôle, touchant, qui dit tout haut ce que beaucoup vivent tout bas. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com

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English :

Her name is Patty Bernard. To describe her, she’s more Bernard than Patty. A strong woman, yes. But at what cost?

L’événement Théâtre Patty Bernard Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme d’Aix en Provence