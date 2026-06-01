Théâtre Potion sous ordonnance, Kebab Royal et PLATEAU TÉLÉ Salle du Parc Simone Veil Pougues-les-Eaux
Théâtre Potion sous ordonnance, Kebab Royal et PLATEAU TÉLÉ Salle du Parc Simone Veil Pougues-les-Eaux samedi 13 juin 2026.
Pougues-les-Eaux
Théâtre Potion sous ordonnance, Kebab Royal et PLATEAU TÉLÉ
Salle du Parc Simone Veil Place de la Mairie Pougues-les-Eaux Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13 20:00:00
Date(s) :
2026-06-13
La troupe EAUX THEATRE DES SOURCES vous propose une soirée théâtrale le samedi 13 juin à la salle du Parc Simone Veil à Pougues les Eaux à partir de 18h30.
Spectacle enfants à 18h30 Potion sous ordonnance, Kebab Royal quand le passé rencontre le futur…
Au programme des situations absurdes, des personnages décalés et humour garanti
Entrée gratuite
Spectacle adultes à 20h30 PLATEAU TÉLÉ bienvenue dans une soirée complètement déjantée…
Au programme météo, Talent Factory, Pochtronne et Sofia
Entrée gratuite
Buvette & tombola
La soirée continue après le théâtre ! Retrouvez Thierry Bernard avec “Beatlesserie” (une ambiance Beatles festive) pendant l’entracte et après le spectacle. Gratuit .
Salle du Parc Simone Veil Place de la Mairie Pougues-les-Eaux 58320 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 95 07 66 eauxtheatredesources@gmail.com
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English : Théâtre Potion sous ordonnance, Kebab Royal et PLATEAU TÉLÉ
L’événement Théâtre Potion sous ordonnance, Kebab Royal et PLATEAU TÉLÉ Pougues-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Cap Grand Nevers
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