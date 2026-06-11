Théâtre pour enfants Un ticket pour le cirque Compiègne dimanche 20 septembre 2026.

Compiègne

Théâtre pour enfants Un ticket pour le cirque

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Auteur La Filoche

Genre Spectacle de marionnettes dès 2 ans

Spectacle de marionnettes dès 2 ans

Robin déteste le cirque depuis toujours, mais lors d’une promenade, un étrange ticket lui tombe entre les mains…

Un ticket magique, un ticket unique, un ticket pour une aventure incroyable. Un ticket qui lui ouvre les portes d’un cirque qui va le propulser au royaume des trapézistes. Un ticket pour découvrir les acrobates célestes. Un ticket pour se rendre sur la planète Nez Rouge.

Robin détestait le cirque mais bientôt son avis va changer, bientôt… Robin va adorer cet univers et sa magie.

Venez rencontrer Monsieur Loyal pour vous ouvrir les portes du chapiteau!

Auteur La Filoche

Genre Spectacle de marionnettes dès 2 ans

Spectacle de marionnettes dès 2 ans

Robin déteste le cirque depuis toujours, mais lors d’une promenade, un étrange ticket lui tombe entre les mains…

Un ticket magique, un ticket unique, un ticket pour une aventure incroyable. Un ticket qui lui ouvre les portes d’un cirque qui va le propulser au royaume des trapézistes. Un ticket pour découvrir les acrobates célestes. Un ticket pour se rendre sur la planète Nez Rouge.

Robin détestait le cirque mais bientôt son avis va changer, bientôt… Robin va adorer cet univers et sa magie.

Venez rencontrer Monsieur Loyal pour vous ouvrir les portes du chapiteau! .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

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English :

Author: La Filoche

Genre: Puppet show for ages 2 and up

Puppet show for ages 2 and up

Robin has always hated the circus, but during a walk, a strange ticket falls into his hands…

A magical ticket, a one-of-a-kind ticket, a ticket to an incredible adventure. A ticket that opens the doors to a circus that will transport him to the realm of the trapeze artists. A ticket to discover the aerial acrobats. A ticket to travel to the planet Nez Rouge.

Robin hated the circus, but soon his opinion will change—soon? Robin will love this world and its magic.

Come meet the Ringmaster to open the doors to the big top!

L’événement Théâtre pour enfants Un ticket pour le cirque Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme