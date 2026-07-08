Théâtre Quatrième A Lutte de classe Théâtre de la Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Théâtre Quatrième A Lutte de classe

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Vendredi 2027-02-17 10:00:00

fin : 2027-02-18 11:30:00

Date(s) :

2027-02-17 2027-02-18 2027-02-19

Cinq acteurs et actrices interprètent tous les élèves d’une classe de quatrième Le Nouveau, La Discrète, Le Bogoss, L’Amoureuse, Le Délégué, La Meilleure amie… ainsi que leurs professeurs, le surveillant, la CPE et le principal.

C’est La Discrète qui remonte le fil du temps pour raconter trois jours mouvementés avant le soulèvement de sa classe contre l’ordre établi. Dans un rythme haletant, ses souvenirs nous

transportent au collège dans lequel chacun·e d’entre nous peut se projeter. Un récit de lutte

collective propice à donner l’élan, et pourquoi pas, repenser l’école ?

Ce spectacle s’inscrit dans une exploration menée par Julia Vidit et l’auteur Guillaume Cayet, comprenant Skolstrejk (la grève scolaire) forme tout terrain, et la lecture “Information préoccupante”, troisième volet des Quartiers libres, sur les travailleurs et travailleuses de l’enseignement.

Dès 13 ans.

Billetterie en ligne.Tout public

24 .

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr

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English :

Five actors and actresses play all the students in a eighth-grade class— The New Kid, The Shy One, The Heartthrob, The Romantic, The Class Representative, and The Best Friend—as well as their teachers, the hall monitor, the school counselor, and the principal.

It is The Shy One who looks back in time to recount three eventful days leading up to her class’s uprising against the established order. At a breathless pace, her memories

transport us to a middle school where each of us can see ourselves. A story of collective struggle

that inspires action—and perhaps even a rethinking of school?

This performance is part of an exploration led by Julia Vidit and author Guillaume Cayet, which includes *Skolstrejk* (the school strike)—a versatile piece—and the reading *“Information pr%E9occupante,” the third installment of Quartiers libres, focusing on education workers.

Ages 13 and up.

Online ticket sales.

L’événement Théâtre Quatrième A Lutte de classe Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY