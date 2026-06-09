Théâtre Que la vie en vaut la peine par le Collectif La Mutinerie Derrière le four Rosières vendredi 10 juillet 2026.

Rosières

Théâtre Que la vie en vaut la peine par le Collectif La Mutinerie

Derrière le four Blanlhac Rosières Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-10

Un homme entre en scène pour en finir. Mais quelque chose résiste. La corde se noue, les mots dérapent, et le désespoir bifurque. Le spectacle devient une traversée fragile, parfois drôle, parfois vertigineuse.

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Derrière le four Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org

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English :

A man steps in to end it all. But something resists. The rope gets tied, the words slip, and despair takes a fork in the road. The show becomes a fragile journey, sometimes funny, sometimes dizzying.

L’événement Théâtre Que la vie en vaut la peine par le Collectif La Mutinerie Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay