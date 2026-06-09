Théâtre Que la vie en vaut la peine par le Collectif La Mutinerie Derrière le four Rosières
Théâtre Que la vie en vaut la peine par le Collectif La Mutinerie Derrière le four Rosières vendredi 10 juillet 2026.
Rosières
Théâtre Que la vie en vaut la peine par le Collectif La Mutinerie
Derrière le four Blanlhac Rosières Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-10
Un homme entre en scène pour en finir. Mais quelque chose résiste. La corde se noue, les mots dérapent, et le désespoir bifurque. Le spectacle devient une traversée fragile, parfois drôle, parfois vertigineuse.
.
Derrière le four Blanlhac Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 90 03 festival@revedefoin.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A man steps in to end it all. But something resists. The rope gets tied, the words slip, and despair takes a fork in the road. The show becomes a fragile journey, sometimes funny, sometimes dizzying.
L’événement Théâtre Que la vie en vaut la peine par le Collectif La Mutinerie Rosières a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Rosières (Haute-Loire)
- Des Tours et des Détours à travers Rosières (43), Salle de Cinéma « Le Grenier » – 1er étage Mairie -, Rosières 26 juin 2026
- Théâtre C’est beau une famille par la Cie Rêve de Foin Grange des Vachers Rosières 9 juillet 2026
- Festival Nuits de Rêve Moulins de Blanlhac Rosières 9 juillet 2026
- Trail de Foin Rosières 9 juillet 2026
- Soirée d’ouverture du Festival Nuits de Rêve Guinguette Rosières 9 juillet 2026