Théâtre Rakatakatak c’est le bruit de nos cœurs Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Théâtre Rakatakatak c’est le bruit de nos cœurs

Jeudi 24 septembre 2026 de 20h à 21h50. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:00:00

fin : 2026-09-24 21:50:00

Date(s) :

2026-09-24

Notre futur, nous l’imaginons pauvre en énergie, en carburants, en matériaux, en grandes constructions un monde retapé, fait de récup .

Hormis dans LE DÔME, pas de florilège de technologies nouvelles mais un parcours du survivant fait de terre, de poussière, de pluie, de boue et de branches mortes.



Pour figurer ce nouveau monde, il n’y a ni écran, ni vidéo projetée, ni scénographie SF, mais des praticables que nous modulons en fonction des scènes et du temps qui passe.



Plus le spectacle avance, plus le plateau se déconstruit et devient chaos, figurant celui qui règne en chaque personnage. En guise d’accessoires des jouets d’enfants. Le plateau est un terrain de jeu. .

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

We envision our future as one with limited energy, fuel, materials, and large-scale construction: a world that has been refurbished, built from recycled materials.

L’événement Théâtre Rakatakatak c’est le bruit de nos cœurs Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence