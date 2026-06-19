Théâtre Rhinocéros Théâtre La Voyageuse Nancy

Informations pratiques

Nancy

Théâtre Rhinocéros

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-10-01 20:30:00

fin : 2026-10-01 21:30:00

Date(s) :

2026-10-01

D’après Eugène Ionesco. Compagnie Texte au corps.

Théâtre/Humanité/Pachyderme

Qu’est devenu Bérenger ? Il est désormais seul au monde, car tous autour de lui sont devenus rhinocéros.

Il est déchiré par l’envie de ne plus être seul en devenant lui aussi pachyderme mais déchiré surtout par cette interdiction qu’il n’a pu que s’imposer de rester un être humain. Humain dans le sens de l’humanité. Comment peut-on devenir rhinocéros, c’est impensable !

Cette allégorie de la montée du fascisme apporte une réflexion quant à la passivité humaine et sa disposition à voir venir le pire sans jamais s’y opposer… L’humanisme est périmé…

À partir de 11 ans.

Tarif réduit pour les personnes minima sociaux, chômage, étudiant.e.s, et moins de 18 ans.

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public

13 .

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20

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English :

Based on a play by Eugène Ionesco. Texte au corps Theater Company.

Theater/Humanity/Pachyderm

What has become of Bérenger? He is now alone in the world, for everyone around him has turned into a rhinoceros.

He is torn between the desire to no longer be alone by becoming a rhinoceros himself, but above all torn by the prohibition he has imposed on himself to remain a human being. Human in the sense of humanity. “How can one become a rhinoceros? It’s unthinkable!”

This allegory of the rise of fascism prompts reflection on human passivity and our tendency to let the worst happen without ever opposing it. “Is humanism obsolete?”

%C0 Ages 11 and up.

Reduced rates for recipients of minimum social benefits, the unemployed, students, and those under 18.

Venue not wheelchair accessible.

L’événement Théâtre Rhinocéros Nancy a été mis à jour le 2026-06-19 par DESTINATION NANCY