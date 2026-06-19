Théâtre Scène Ouverte 6 Théâtre de la Voyageuse Nancy
Théâtre Scène Ouverte 6 Théâtre de la Voyageuse Nancy jeudi 15 octobre 2026.
Nancy
Théâtre Scène Ouverte 6
Théâtre de la Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-10-15 19:00:00
fin : 2026-10-15 20:40:00
Date(s) :
2026-10-15
La Voyageuse veut te voir sur scène !
La Voyageuse organise des jeudis magiques destinés à révéler les talents des un.e.s et des autres. Théâtre, stand up, musique, chant, performance, écriture… et tout ce que l’on ne peut pas prévoir. Que tu sois seul.e ou en groupe, jeune ou moins jeune, petit.e ou grand.e, chevelu.e ou musclé.e, viens ! Viens participer à notre scène de tous les possibles, en toute bienveillance et convivialité, à l’heure de l’apéro.
Attention, l’inscription sur le site ne vaut que pour une entrée spectateur. Comment s’inscrire pour passer sur scène ?
En envoyant un courriel à theatrelavoyageuse@gmail.com une semaine au plus tard avant la représentation OU en se présentant directement le soir même (les inscrit.e.s de dernière minute seront accueilli.e.s en fonction des créneaux disponibles).
Une charte de bienséance sera à respecter.
Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public
4 .
Théâtre de la Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20
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English :
La Voyageuse wants to see you on stage!
La Voyageuse organizes “Magical Thursdays” designed to showcase everyone’s talents. Theater, stand-up comedy, music, singing, performance art, writing… and anything else we can’t predict. Whether you’re alone or in a group, young or not-so-young, small or tall, long-haired or muscular, come on down! Come take part in our stage of endless possibilities, in a warm and friendly atmosphere, during happy hour.
Please note: registering on the website only grants you admission as an audience member. How do you sign up to perform on stage?
By sending an email to theatrelavoyageuse@gmail.com no later than one week before the performance OR by showing up directly on the evening of the event (last-minute registrantswill be accommodated based on available time slots).
A code of conduct must be followed.
The venue is not wheelchair accessible.
L’événement Théâtre Scène Ouverte 6 Nancy a été mis à jour le 2026-06-19 par DESTINATION NANCY
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