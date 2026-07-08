Théâtre Si ça ne tenait qu’à moi je raconterais d’autres histoires Théâtre de la Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Théâtre Si ça ne tenait qu’à moi je raconterais d’autres histoires

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Mercredi 2027-03-09 20:00:00

fin : 2027-03-12 21:30:00

Date(s) :

2027-03-09 2027-03-10

Aurore Déon s’interroge sur ce qui est en jeu quand on raconte une histoire, avec minutie elle dissèque les mécanismes de domination qui s’immiscent entre les mots, met en lumière la déshumanisation que cache une simple allusion. Avec un admirable souffle poétique, elle donne à entendre les stratégies de résistance, nichées au coeur des récits intimes autant que de la grande Histoire.

Inspiré du spoken word poésie musicale et engagée ce texte au centre de tout déclenche un paysage sonore, une architecture lumineuse, une cosmologie historique, politique et intergénérationnelle dont il faudra accepter les ténèbres pour avancer ensemble avec clarté.

Le CDN et d’autres lieux du Grand Nancy s’associent à ViVES, festival de créations féministes porté par la compagnie La Mue/tte.

Billetterie en ligne.Tout public

24 .

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aurore D%E9on explores what is at stake when we tell a story; with meticulous care, she dissects the mechanisms of domination that creep in between the words, shedding light onthe dehumanization hidden behind a simple allusion. With admirable poetic flair, she reveals the strategies of resistance nestled at the heart of both personal narratives and the broader course of history.

Inspired by spoken word—musical and socially engaged poetry— this central text sets in motion a soundscape, a luminous architecture, and a historical, political, and intergenerational cosmology—one in which we must accept the darkness in order to move forward together with clarity.

The CDN and other venues in the Greater Nancy area are partnering with ViVES, a festival of feminist creations organized by the La Mue/tte theater company.

Online ticket sales.

L’événement Théâtre Si ça ne tenait qu’à moi je raconterais d’autres histoires Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY