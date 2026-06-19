Théâtre-Slam de poésie L’être-Ange Robert Théâtre La Voyageuse Nancy
Théâtre-Slam de poésie L’être-Ange Robert Théâtre La Voyageuse Nancy vendredi 11 décembre 2026.
Nancy
Théâtre-Slam de poésie L’être-Ange Robert
Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-12-11 19:30:00
fin : 2026-12-11 20:20:00
Date(s) :
2026-12-11
Tanguy R. Bitariho
Théâtre / Slam de poésie
Conscient d’être inconscient, dans les ténèbres de son coma, un adolescent cherche à se réveiller. À ne pas s’oublier.
Coincé dans son corps, il découvre alors un pouvoir. Celui de voyager dans les rêves des autres enfants de l’hôpital. À travers ces portraits d’enfants malades se racontent des adultes et une société dont ils sont le miroir.
À cheval entre nouvelle, conte et slam de poésie, l’histoire aborde avec poésie les handicaps, l’inclusion, l’amour et la confiance en soi.
À partir de 10 ans.
Lieu non accessible aux fauteuils roulants.
Tarif réduit pour personnes minima sociaux, chômage, étudiant.e.s et moins de 18 ans.Tout public
13 .
Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20
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English :
Tanguy R. Bitariho
Theater / Poetry Slam
Aware that he is unconscious, in the %AB darkness %BB of his coma, a teenager tries to %E0 wake up. %C0 not to forget himself.
Trapped inside his body, he discovers a power: the ability to travel into the dreams of the other children in the %F4hospital. Through these portraits of %AB sick %BB children, we see reflections of the adults and the society they mirror.
Straddling the genres of short story, fairy tale, and poetry slam, the story poetically addresses disabilities, inclusion, love, and self-confidence.
Ages 10 and up.
Venue not wheelchair accessible.
Reduced rates for recipients of minimum social benefits, the unemployed, students, and those under 18.
L’événement Théâtre-Slam de poésie L’être-Ange Robert Nancy a été mis à jour le 2026-06-19 par DESTINATION NANCY
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