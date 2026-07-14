Théâtre Vents contraires Théâtre de la Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Théâtre Vents contraires

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2027-01-28 17:00:00

fin : 2027-01-30 18:00:00

Date(s) :

2027-01-28 2027-01-30

Dans une bibliothèque, deux enfants se rencontrent. Oscar, adolescent sensible et taciturne, n’a pas le goût de la lecture, s’en méfiant même. Mona, curieuse et volubile, aime se réfugier dans les livres et n’a pas vraiment d’autre endroit où aller.

Ensemble ils vont partager la magie des mots et de l’imaginaire.

La bibliothèque, menacée de fermeture par la censure, devient un lieu qu’il faut à tout prix sauver, et ce sont les enfants qui vont s’en charger.

En mêlant théâtre, marionnettes et musique, Mike Kenny et Simon Delattre transforment ce lieu public en un espace de résistance où inventer et raconter deviennent des actes politiques.

Dès 8 ans.

Billetterie en ligne.Enfants

24 .

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42 billetterie@theatre-manufacture.fr

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English :

In a library, two children meet. Oscar, a sensitive and taciturn teenager, has no taste for reading and is even wary of it. Mona, curious and talkative, loves to take refuge in books and doesn’t really have anywhere else to go.

Together, they’ll share the magic of words and imagination.

The library, threatened with closure by censorship, becomes a place that must be saved at all costs—and it’s up to the children to do so.

By blending theater, puppetry, and music, Mike Kenny and Simon Delattre transform this public space into a place of resistance where inventing and storytelling become political acts.

Ages 8 and up.

Online ticket sales.

L’événement Théâtre Vents contraires Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY