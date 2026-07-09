Théâtre Vertiges Théâtre de la Manufacture Nancy

Informations pratiques

Nancy

Théâtre Vertiges

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-05 21:50:00

Date(s) :

2026-11-03

Pour fuir le chaos de sa vie, Nadir, à presque quarante ans, revient dans son quartier d’enfance après des années d’éloignement. Alors qu’il cherche l’apaisement au chevet de son père malade, il retrouve une famille orpheline de sa propre histoire. Transfuge de classe, Nadir se voit comme un étranger dans son propre foyer.

Sur scène, les échanges familiaux, entrecoupés par la beauté du violoncelle, vont peu à peu nous embarquer dans une atmosphère fantastique. Le décor se transforme progressivement, permettant à ce héros moderne de faire le chemin vers lui-même et de se réconcilier avec sa double culture.

Dès 12 ans.

Réservation en ligne.Tout public

24 .

Théâtre de la Manufacture 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42

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English :

To escape the chaos of his life, Nadir, who is nearly forty, returns to the neighborhood where he grew up after years away. As he seeks solace at the bedside of his ailing father, he rediscovers a family that has lost touch with its own history. A social outcast, Nadir feels like a stranger in his own home.

On stage, the family interactions, interspersed with the beauty of the cello, gradually draw us into a fantastical atmosphere. The set gradually transforms, allowing this modern hero to embark on a journey of self-discovery and to reconcile himself with his dual cultural heritage.

Ages 12 and up.

Online reservations.

L’événement Théâtre Vertiges Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY