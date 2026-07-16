Théotime Langlois de Swarte | William Christie, Grand-Théâtre, Bordeaux
jeudi 13 mai 2027 · Grand-Théâtre · Bordeaux
Informations pratiques
Théotime Langlois de Swarte | William Christie Jeudi 13 mai 2027, 20h00 Grand-Théâtre Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-13T20:00:00+02:00 – 2027-05-13T21:30:00+02:00
Fin : 2027-05-13T20:00:00+02:00 – 2027-05-13T21:30:00+02:00
Baroque et instruments d’époque
Si Jean-Philippe Rameau est bien plus connu pour ses opéras que pour sa musique instrumentale, Hyppolite et Aricie, Les Indes galantes ou Dardanus regorgent de moments virtuoses, souvent confiés au violon. De vraies respirations musicales aux doux noms de Gavotte, Rigaudon ou encore Menuet, permettaient de faire entendre tout le talent des musiciens parisiens pendant les spectacles. Joués dans les salons en formation réduite, ces airs donnaient à entendre à un public plus intime, quelques réminiscences de mélodies célèbres.
Programme
Prélude improvisé (mi majeur)
Jean-Philippe Rameau
Airs de Violon tirés des opéras de Rameau
Première Gavotte gaye (Castor et Pollux)
Air très pointé (Castor et Pollux)
Toussaint Bordet
Air Tendre « Rossignol dont le doux ramage »
Jacques Aubert
Les jolis Airs ajustez à deux violons, oeuvre XXVII :
Suite III, extraits
Tendrement – Gayement – Double
Jean-Philippe Rameau
Airs de Violon tirés des opéras de Rameau
Musette (Les Indes Galantes)
Air Polonois (Les Indes Galantes)
Premier Menuet (Les Indes galantes)
Rigaudon et Tambourins (Les Indes galantes)
Orage – Les Fleurs (Les Indes galantes)
Charles-Antoine Branche
Première sonate, extrait : 1er mouvement
Preludio, Grave
Jean-Philippe Rameau
Airs de Violon tirés des opéras de Rameau
Orage – Les Fleurs (Les Indes galantes)
Jean-Baptiste Cupis
Sonate n°1 à violon seul, oeuvre 2, extrait : 2ème mouvement
Grave – Andante
Antoine Dauvergne
Concerts op.4, extrait : Passacaille du Concert n°3
Louis Aubert
Sonate op 1 n°3
Preludio, Adagio – Pastorale, in poco Allegro gratioso – Corrente, Allegro – Arie I-II, Gratioso – Giga, Presto
André-Joseph Exaudet
Sonate opus 1 n°4, extrait : premier mouvement – Largo
Jean-Philippe Rameau
Airs de Violon tirés des opéras de Rameau
Premier et Second Airs des Matelots (Hippolyte et Aricie)
Premier et Second Rigaudons en tambourin (Hippolyte et Aricie)
Jean-Philippe Rameau
Canon : Avec du vin endormons nous
Jean-Philippe Rameau
Airs de Violon tirés des opéras de Rameau
Sommeil. Rondeau tendre (Dardanus)
Jean-Philippe Rameau
Airs de Violon tirés des opéras de Rameau
Viens Hymen (Les Indes galantes)
Chaconne (Les Indes Galantes)
Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697668-theotime-langlois-de-swarte-william-christie »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/baroque-et-instruments-depoque-theotime-langlois-de-swarte-william-christie-88371 »}]
Le Violon de Rameau
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