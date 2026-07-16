Théotime Langlois de Swarte | William Christie, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Théotime Langlois de Swarte | William Christie Jeudi 13 mai 2027, 20h00 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-13T20:00:00+02:00 – 2027-05-13T21:30:00+02:00

Fin : 2027-05-13T20:00:00+02:00 – 2027-05-13T21:30:00+02:00

Baroque et instruments d’époque

Si Jean-Philippe Rameau est bien plus connu pour ses opéras que pour sa musique instrumentale, Hyppolite et Aricie, Les Indes galantes ou Dardanus regorgent de moments virtuoses, souvent confiés au violon. De vraies respirations musicales aux doux noms de Gavotte, Rigaudon ou encore Menuet, permettaient de faire entendre tout le talent des musiciens parisiens pendant les spectacles. Joués dans les salons en formation réduite, ces airs donnaient à entendre à un public plus intime, quelques réminiscences de mélodies célèbres.

Programme

Prélude improvisé (mi majeur)

Jean-Philippe Rameau

Airs de Violon tirés des opéras de Rameau

Première Gavotte gaye (Castor et Pollux)

Air très pointé (Castor et Pollux)

Toussaint Bordet

Air Tendre « Rossignol dont le doux ramage »

Jacques Aubert

Les jolis Airs ajustez à deux violons, oeuvre XXVII :

Suite III, extraits

Tendrement – Gayement – Double

Jean-Philippe Rameau

Airs de Violon tirés des opéras de Rameau

Musette (Les Indes Galantes)

Air Polonois (Les Indes Galantes)

Premier Menuet (Les Indes galantes)

Rigaudon et Tambourins (Les Indes galantes)

Orage – Les Fleurs (Les Indes galantes)

Charles-Antoine Branche

Première sonate, extrait : 1er mouvement

Preludio, Grave

Jean-Philippe Rameau

Airs de Violon tirés des opéras de Rameau

Orage – Les Fleurs (Les Indes galantes)

Jean-Baptiste Cupis

Sonate n°1 à violon seul, oeuvre 2, extrait : 2ème mouvement

Grave – Andante

Antoine Dauvergne

Concerts op.4, extrait : Passacaille du Concert n°3

Louis Aubert

Sonate op 1 n°3

Preludio, Adagio – Pastorale, in poco Allegro gratioso – Corrente, Allegro – Arie I-II, Gratioso – Giga, Presto

André-Joseph Exaudet

Sonate opus 1 n°4, extrait : premier mouvement – Largo

Jean-Philippe Rameau

Airs de Violon tirés des opéras de Rameau

Premier et Second Airs des Matelots (Hippolyte et Aricie)

Premier et Second Rigaudons en tambourin (Hippolyte et Aricie)

Jean-Philippe Rameau

Canon : Avec du vin endormons nous

Jean-Philippe Rameau

Airs de Violon tirés des opéras de Rameau

Sommeil. Rondeau tendre (Dardanus)

Jean-Philippe Rameau

Airs de Violon tirés des opéras de Rameau

Viens Hymen (Les Indes galantes)

Chaconne (Les Indes Galantes)

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697668-theotime-langlois-de-swarte-william-christie »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/baroque-et-instruments-depoque-theotime-langlois-de-swarte-william-christie-88371 »}]

Le Violon de Rameau