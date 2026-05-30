They’re Gonna Be Big #29 : L.A Sagne + Shark School + Kram + Hondenfokker SUPERSONIC Paris
They’re Gonna Be Big #29 : L.A Sagne + Shark School + Kram + Hondenfokker SUPERSONIC Paris vendredi 26 juin 2026.
HONDENFOKKER
Hyper disco punk – Amsterdam, NL
FFO: Fat Dog, La Sécurité & Getdown Services
Trio punk né dans l’underground et nourri à l’éthique DIY, Hondenfokker mêle beats électroniques, guitares abrasives et mélodies aussi sauvages qu’addictives.
KRAM
Dark post-punk – Amsterdam, NL
FFO: Gurriers, Enola Gay & DITZ
Quatuor basé à Amsterdam, KRAM propulse un rock alternatif. Lauréat du Best New Amsterdam Act et repéré aux côtés de Maruja ou The Undertones, le groupe s’impose, portés par une énergie scénique explosive !
SHARK SCHOOL
Garage – Galway, IRL
FFO : Sprints + Lambirni Girls + Die Spitz
Shark School balance un garage punk brut et électrique, entre post-punk, guitares nerveuses et décharges d’adrénaline. Dans la lignée de Sprints, Lambrini Girls ou Die Spitz, le groupe irlandais transforme urgence et énergie live en véritables uppercuts sonores !
L.A SAGNE
Punk – Amsterdam, NL
FFO : Amyl & The Sniffers, Wet Leg & Coach Party
Collectif punk aussi furieux que fédérateur, L.A. Sagne transforme chaque concert en exutoire collectif. Repéré à Eurosonic, Trans Musicales ou encore Best Kept Secret, le groupe dynamite les codes du punk avec des morceaux nerveux.
Le rendez-vous des diggers de la scène indie ! On vous invite à découvrir ces groupes étrangers pour leur toute première date à Paris !
Le vendredi 26 juin 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T19:00:00+02:00_2026-06-26T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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