They’re Gonna Be Big #29 : L.A Sagne + Shark School + Kram + Hondenfokker SUPERSONIC Paris

HONDENFOKKER

Hyper disco punk – Amsterdam, NL

FFO: Fat Dog, La Sécurité & Getdown Services

Trio punk né dans l’underground et nourri à l’éthique DIY, Hondenfokker mêle beats électroniques, guitares abrasives et mélodies aussi sauvages qu’addictives.

KRAM

Dark post-punk – Amsterdam, NL

FFO: Gurriers, Enola Gay & DITZ

Quatuor basé à Amsterdam, KRAM propulse un rock alternatif. Lauréat du Best New Amsterdam Act et repéré aux côtés de Maruja ou The Undertones, le groupe s’impose, portés par une énergie scénique explosive !

SHARK SCHOOL

Garage – Galway, IRL

FFO : Sprints + Lambirni Girls + Die Spitz

Shark School balance un garage punk brut et électrique, entre post-punk, guitares nerveuses et décharges d’adrénaline. Dans la lignée de Sprints, Lambrini Girls ou Die Spitz, le groupe irlandais transforme urgence et énergie live en véritables uppercuts sonores !

L.A SAGNE

Punk – Amsterdam, NL

FFO : Amyl & The Sniffers, Wet Leg & Coach Party

Collectif punk aussi furieux que fédérateur, L.A. Sagne transforme chaque concert en exutoire collectif. Repéré à Eurosonic, Trans Musicales ou encore Best Kept Secret, le groupe dynamite les codes du punk avec des morceaux nerveux.

Le rendez-vous des diggers de la scène indie ! On vous invite à découvrir ces groupes étrangers pour leur toute première date à Paris !

Le vendredi 26 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T19:00:00+02:00_2026-06-26T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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