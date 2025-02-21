Thomas Angelvy Dijon Zénith de Dijon Dijon

Thomas Angelvy Dijon

Zénith de Dijon Rue de Colchide Dijon Côte-d’Or

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

L’humoriste Thomas Angelvy en spectacle le 17 janvier 2025 au Kursaal de Besançon, le 21 mars 2025 à La Commanderie de Dole, le 4 avril 2025 à La Maison du Peuple de Belfort, le 31 janvier 2026 au Zénith de Dijon et le 7 mars 2026 à Micropolis Besançon. Réservez vos places en quelques clics avec NG Productions !

A la base, je devais être la nouvelle star de l’humour, mais je me suis fait les croisés, tu connais !

En vrai, pour te convaincre de venir, je pourrais te dire que je suis trop drôle, que j’ai une spontanéité incroyable, ou même que je fais le tiramisu aux Oréos comme personne !

Mais la vérité, c’est que je suis presque sûr que tu ne crois que ce que tu vois.

Alors retrouve-moi plutôt sur scène et viens constater par toi-même !

Sauf pour le tiramisu ; là il faudra que je t’invite chez moi et ça… ça ne m’arrange pas.

Après, tu dois sûrement te demander ce que j’ai entre les mains sur la photo, je te toucherai deux mots de cette histoire quand tu seras devant moi.

Sache juste que face à une cassette VHS comme celle-ci, il vaut mieux que certaines preuves de mon passé soient effacées… .

