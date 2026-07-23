Thomas Duvigneau Quartet avec Alex Terrier Le Son de la Terre PARIS 05

dimanche 13 septembre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Informations pratiques

Le pianiste Thomas Duvigneau et le saxophoniste Alex Terrier, musicien français et membre du Mingus Big Band, se retrouvent autour d’un dialogue musical intense et inspiré. Entre lyrisme, swing et liberté d’improvisation, leurs échanges font

naître une musique vivante et pleine de relief.

Portés par la complicité de Germain Cornet à la contrebasse et Gabriel Pierre à la batterie, le quartet explore standards et compositions avec élégance et énergie, dans l’esprit des grands clubs de jazz où chaque concert est une aventure.

Thomas Duvigneau – Piano Compositions

Alex Terrier – Sax Compositions

Gabriel Pierre – Contrebasse

Germain Cornet – Batterie

Quatre musiciens aux univers complémentaires autour d’un jazz vivant et inspiré.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-13T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-13T18:00:00+02:00_2026-09-13T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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