Thomas Duvigneau Quartet avec Alex Terrier Le Son de la Terre PARIS 05
dimanche 13 septembre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05
Informations pratiques
Le pianiste Thomas Duvigneau et le saxophoniste Alex Terrier, musicien français et membre du Mingus Big Band, se retrouvent autour d’un dialogue musical intense et inspiré. Entre lyrisme, swing et liberté d’improvisation, leurs échanges font
naître une musique vivante et pleine de relief.
Portés par la complicité de Germain Cornet à la contrebasse et Gabriel Pierre à la batterie, le quartet explore standards et compositions avec élégance et énergie, dans l’esprit des grands clubs de jazz où chaque concert est une aventure.
Thomas Duvigneau – Piano Compositions
Alex Terrier – Sax Compositions
Gabriel Pierre – Contrebasse
Germain Cornet – Batterie
Quatre musiciens aux univers complémentaires autour d’un jazz vivant et inspiré.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 18h00 à 20h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T21:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T18:00:00+02:00_2026-09-13T20:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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