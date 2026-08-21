THOMAS KAHN, Salle Jacques Brel, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

THOMAS KAHN Mardi 2 février 2027, 20h30 Salle Jacques Brel Yvelines

Sur réservation : TP 24€ – TR 20.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-02T20:30:00+01:00 – 2027-02-02T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-02T20:30:00+01:00 – 2027-02-02T21:30:00+01:00

« Mon plaisir vient du fait de voir les gens sourire et fermer les yeux en m’écoutant, d’arriver à être en communion avec eux quand je chante. »

Voix grave, timbre solaire, Thomas Kahn est une âme soul comme on en croise rarement. Révélé par The Voice, puis consacré par ses concerts à l’Olympia et à la Cigale, Rolling Stone l’a couronné le « Petit Prince de la soul moderne ». Ses compositions naviguent entre ferveur soul, effleurements jazz et chaleur reggae, dans le sillage d’Otis Redding, Lee Fields ou Ben Harper. Sur scène, il ne chante pas, il transmet, et le public repart transformé.

Salle Jacques Brel , 78180, Montigny Le Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3950 »}]

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