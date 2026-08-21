THOMAS KAHN, Salle Jacques Brel, Montigny-le-Bretonneux
mardi 2 février 2027 · Salle Jacques Brel · Montigny-le-Bretonneux
Informations pratiques
THOMAS KAHN Mardi 2 février 2027, 20h30 Salle Jacques Brel Yvelines
Sur réservation : TP 24€ – TR 20.50€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-02T20:30:00+01:00 – 2027-02-02T21:30:00+01:00
Fin : 2027-02-02T20:30:00+01:00 – 2027-02-02T21:30:00+01:00
« Mon plaisir vient du fait de voir les gens sourire et fermer les yeux en m’écoutant, d’arriver à être en communion avec eux quand je chante. »
Voix grave, timbre solaire, Thomas Kahn est une âme soul comme on en croise rarement. Révélé par The Voice, puis consacré par ses concerts à l’Olympia et à la Cigale, Rolling Stone l’a couronné le « Petit Prince de la soul moderne ». Ses compositions naviguent entre ferveur soul, effleurements jazz et chaleur reggae, dans le sillage d’Otis Redding, Lee Fields ou Ben Harper. Sur scène, il ne chante pas, il transmet, et le public repart transformé.
Salle Jacques Brel , 78180, Montigny Le Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3950 »}]
Pas de description
Vivi What
À voir aussi à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines)
- Les collections de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie au fort de Saint-Cyr, Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Montigny-le-Bretonneux 19 septembre 2026
- Découverte de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie au fort de Saint-Cyr, Fort de Saint-Cyr – Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Montigny-le-Bretonneux 19 septembre 2026
- Alerte aux Archives !, Archives départementales, Montigny-le-Bretonneux 19 septembre 2026
- Visages et territoires : exposition photo, Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux 19 septembre 2026
- Visages et territoires : découverte des fonds photo, Archives départementales des Yvelines, Montigny-le-Bretonneux 19 septembre 2026