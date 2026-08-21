UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montigny-le-Bretonneux

THOMAS KAHN, Salle Jacques Brel, Montigny-le-Bretonneux

mardi 2 février 2027 · Salle Jacques Brel · Montigny-le-Bretonneux

THOMAS KAHN, Salle Jacques Brel, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

Début
mardi 2 février 2027
Fin
mardi 2 février 2027
Lieu
Salle Jacques Brel
Adresse
, 78180, Montigny Le Bretonneux
Ville
78180 Montigny-le-Bretonneux
Département
Yvelines
Tarif
Sur réservation : TP 24€ - TR 20.50€

THOMAS KAHN Mardi 2 février 2027, 20h30 Salle Jacques Brel Yvelines

Sur réservation : TP 24€ – TR 20.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-02T20:30:00+01:00 – 2027-02-02T21:30:00+01:00
Fin : 2027-02-02T20:30:00+01:00 – 2027-02-02T21:30:00+01:00

« Mon plaisir vient du fait de voir les gens sourire et fermer les yeux en m’écoutant, d’arriver à être en communion avec eux quand je chante. »
Voix grave, timbre solaire, Thomas Kahn est une âme soul comme on en croise rarement. Révélé par The Voice, puis consacré par ses concerts à l’Olympia et à la Cigale, Rolling Stone l’a couronné le « Petit Prince de la soul moderne ». Ses compositions naviguent entre ferveur soul, effleurements jazz et chaleur reggae, dans le sillage d’Otis Redding, Lee Fields ou Ben Harper. Sur scène, il ne chante pas, il transmet, et le public repart transformé.

Salle Jacques Brel , 78180, Montigny Le Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3950 »}]
Pas de description

Vivi What

À voir aussi à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines)