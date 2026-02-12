THOMAS MARTY Amiens
THOMAS MARTY Amiens vendredi 23 octobre 2026.
THOMAS MARTY
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : 39 – 39 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Après le succès de son premier spectacle,
Thomas Marty revient sur scène pour nous raconter ses nouvelles aventures.
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 66 33 33 accueil.megacite@megacite.fr
English :
After the success of his first show,
Thomas Marty returns to the stage to tell us all about his new adventures.
L’événement THOMAS MARTY Amiens a été mis à jour le 2026-02-12 par OT D’AMIENS