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THOMAS MARTY ESPACE MAYENNE Laval

THOMAS MARTY ESPACE MAYENNE Laval

THOMAS MARTY ESPACE MAYENNE Laval dimanche 6 juin 2027.

Lieu : ESPACE MAYENNE

Adresse : 2 RUE JOSEPHINE BAKER

Ville : 53000 Laval

Département : 53

Début : 2027-06-06

Fin : 2027-06-06

Heure de début : 17:00

THOMAS MARTY Début : 2027-06-06 à 17:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ESPACE MAYENNE 2 RUE JOSEPHINE BAKER 53000 Laval 53

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