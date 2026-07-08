Thomas Poitevin Conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Révélé au grand public grâce

à ses irrésistibles « Perruques de Thomas », courtes vidéos devenues

cultes sur les réseaux sociaux, Thomas Poitevin s’est imposé comme l’une des

voix les plus singulières de l’humour actuel. Comédien, auteur, metteur en

scène, chroniqueur sur France Inter, il a été nommé à deux reprises aux

Molières 2023 (Révélation masculine et Seul en scène).

Avec Yaourt, son nouveau spectacle, il

s’intéresse à notre manière d’avancer dans la vie sans toujours comprendre les

paroles de la chanson. Comme lorsqu’on improvise un refrain en faisant du «

yaourt », chacun tente de trouver sa place, de communiquer, d’aimer, de

travailler ou simplement de faire bonne figure.

À travers une galerie de personnages aussi absurdes

qu’attachants, Thomas Poitevin observe nos maladresses, nos contradictions et

nos efforts pour vivre ensemble avec un humour tendre, décalé et redoutablement

juste.

Thomas Poitevin, humoriste et chroniqueur sur France Inter, deux fois nommé aux Molières 2023, présente Yaourt : une réflexion drôle sur notre façon d’avancer dans la vie sans toujours tout comprendre.

Le vendredi 08 janvier 2027

de 20h30 à 22h00

payant Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-08T21:30:00+01:00

fin : 2027-01-08T23:00:00+01:00

Date(s) : 2027-01-08T20:30:00+02:00_2027-01-08T22:00:00+02:00

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5638&lng=1



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