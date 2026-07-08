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Thomas Poitevin Conservatoire Léo Delibes Clichy

vendredi 8 janvier 2027 · Conservatoire Léo Delibes · Clichy

Thomas Poitevin Conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Début
vendredi 8 janvier 2027
Fin
vendredi 8 janvier 2027
Lieu
Conservatoire Léo Delibes
Adresse
59 rue Martre
Ville
92110 Clichy
Département
Paris

Révélé au grand public grâce
à ses irrésistibles « Perruques de Thomas », courtes vidéos devenues
cultes sur les réseaux sociaux, Thomas Poitevin s’est imposé comme l’une des
voix les plus singulières de l’humour actuel. Comédien, auteur, metteur en
scène, chroniqueur sur France Inter, il a été nommé à deux reprises aux
Molières 2023 (Révélation masculine et Seul en scène).

Avec Yaourt, son nouveau spectacle, il
s’intéresse à notre manière d’avancer dans la vie sans toujours comprendre les
paroles de la chanson. Comme lorsqu’on improvise un refrain en faisant du «
yaourt », chacun tente de trouver sa place, de communiquer, d’aimer, de
travailler ou simplement de faire bonne figure.

À travers une galerie de personnages aussi absurdes
qu’attachants, Thomas Poitevin observe nos maladresses, nos contradictions et
nos efforts pour vivre ensemble avec un humour tendre, décalé et redoutablement
juste.

Thomas Poitevin, humoriste et chroniqueur sur France Inter, deux fois nommé aux Molières 2023, présente Yaourt : une réflexion drôle sur notre façon d’avancer dans la vie sans toujours tout comprendre.
Le vendredi 08 janvier 2027
de 20h30 à 22h00
payant Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-08T21:30:00+01:00
fin : 2027-01-08T23:00:00+01:00
Date(s) : 2027-01-08T20:30:00+02:00_2027-01-08T22:00:00+02:00

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre  92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5638&lng=1


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